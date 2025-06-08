Красных о мировом рекорде канадки Макинтош: «Мужской топ-10 на чемпионате России примерно с таким результатом закрылся»

Красных сравнил с мужскими результатами рекорд канадской пловчихи Макинтош.

Ранее 18-летняя Саммер Макинтош побила мировой рекорд на 400 метров вольным стилем (3 минуты 54,18 секунды). Это произошло на отборочных стартах сборной Канады в Виктории.

«У нас на чемпионате России мужской топ‑10 примерно с таким результатом закрылся. Мировой средний кроль значительно вырос за последние два года. Чем черт не шутит, вероятно, что и на чемпионате мира она еще обновит этот результат. Спортсменка молодая, высокого уровня.

Рекорды мира – это не чудо с небес, а вполне себе ожидаемый результат работы, они с тренером грамотно строят подготовку. Вполне вероятно, на чемпионате мира в Сингапуре мы увидим еще один рекорд», – сказал олимпийский призер Токио-2020 Александр Красных .