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Покровская о синхронном плавании: «Изменения в правилах делаются лишь с одной целью. Всем сильно покоя не дает, что Россия столько лет первая»

Татьяна Покровская заявила, что готова к проигрышам российских синхронисток.

– Вы морально готовы уступить кому-то первую ступень пьедестала после стольких лет доминирования?

– Да. Себе как тренеру я уже все доказала. И прекрасно понимаю, что все изменения в правилах делаются лишь с одной целью. Всем сильно покоя не дает, что Россия столько лет первая.

Я ведь и в прежние годы постоянно это слышала на всех соревнованиях, хотя то, что мы выглядели лучше всех, было видно невооруженным глазом. И даже при этом мы шли на каждый старт как на эшафот. Шли, как я говорю, проигрывать. Я вообще постоянно причитала перед стартом, что мы хуже всех. Другие, мол, и то делают, и это...

Видимо, голова у меня так устроена: у других вижу только одни достоинства, а у себя – только недостатки. Поэтому и сейчас готова ко всему. Даже Татьяне Данченко перед отъездом ее девочек в Египет сказала: как выступите, так и выступите. Главное, чтобы сами понимали, что все сделали хо-ро-шо.

Главное ведь заключается не в том, есть ошибки или нет. Самое для меня страшное – когда нет драйва. Вот это вообще неприемлемо, – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoсборная России (синхронное плавание)
синхронное плавание
logoТатьяна Покровская
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