Татьяна Покровская: «Мы у порога новой эры в синхронном плавании. Сейчас очень многое меняется»

Татьяна Покровская предрекла «новую эру» в синхронном плавании.

Главный тренер сборной России порассуждала, в частности, об изменениях правил в этом виде спорта.

– Синхронное плавание стало совсем иным видом спорта, и сейчас людям, которые меняли правила, приходится возвращаться в прошлое, потому что название artistic swimming не подходило к новым правилам. Сейчас они возвращаются, потому что у нас и было синхронное плавание, а его переименовали в артистическое и оно стало синхронным, а не артистическим.

Думаю, что ошибки сейчас исправляются и после чемпионата мира этот процесс продолжится. Главное – многое непонятно по судейству, оно стало еще более закрытым. Перемены нужны, надеюсь, они будут в лучшую сторону.

– Могли бы привести пример ошибок?

– Раньше оценки выставляли десять арбитров, судейство было не совсем открытым: оценки передавались по аппаратуре, и на экран выводилась уже общая оценка. Сейчас все выступление оценивают три специалиста, которые сидят и тайно решают. И что плохо: если в группе одна из восьми спортсменок, по мнению специалистов, допустила ошибку, то вся связка будет полностью аннулирована и команда с первого места может упасть на пять-шесть мест. <...>

– Если говорить о правилах, то соперники в группах начали привлекать мужчин после соответствующего изменения в правилах. По этому пути можем пойти?

– Почему нет? Можем. Но если брать Александра Мальцева, то нужно учесть, что на чемпионате мира он должен выступить в двух программах соло и в двух программах в дуэтах. И при этом не пропускать тренировки, в том числе и в группе, если его привлекать. Выдержать такое при нынешнем усложненном уровне синхронного плавания, с которым мы не очень согласны, сделать это физически очень сложно. То есть юноше нужно сразу определяться, какой вид программы он будет исполнять. Испания это практикует, но, возможно, у них особая подготовка. <...>

– Один из них сможет выступить у себя в группе?

– Возможно, в будущем спортсмены, которые не достигли уровня, позволяющего выступать на Кубке мира или чемпионате мира, получат возможность выступать в групповых упражнениях.

Сейчас очень многое меняется, мы на пороге больших перемен. Без нас поменяли многое, появилось то, что неприемлемо, и оно будет меняться. Сейчас никто не знает, как будет: много прений, разногласий, мы у порога новой эры в синхронном плавании, – сказала Покровская .