Татьяна Покровская: «Есть вера, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2028. Иначе бы мы прекратили работать»

Татьяна Покровская надеется на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2028.

Игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе.

«Есть вера, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде в 2028 году. Как без этого? Иначе бы мы прекратили работать. Только с надеждой», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.