Татьяна Покровская: «Есть вера, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде-2028. Иначе бы мы прекратили работать»
Татьяна Покровская надеется на участие российских спортсменов в Олимпиаде-2028.
Игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе.
«Есть вера, что российские спортсмены выступят на Олимпиаде в 2028 году. Как без этого? Иначе бы мы прекратили работать. Только с надеждой», – сказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: «Чемпионат.com»
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