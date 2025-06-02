Мальцев о непопадании микст-дуэтов в программу Игр-2028: «Мы тренировались, не выходя на международную арену, и это решение нас сильно демотивировало»

Александр Мальцев высказался о непопадании микст-дуэтов в программу Игр-2028.

«Нас очень расстроило это решение, потому что мы надеялись, что в Лос-Анджелесе будут микст-дуэты. Мы тренировались и выступали, не выходя на международную арену, и это решение нас действительно сильно демотивировало.

У нас впереди чемпионат мира, поэтому цели есть, мы сейчас не можем опустить руки и все бросить. Было тяжело, но через пару дней мы нашли в себе силы продолжить, задачи стоят высокие», – сказал четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию.