Синхронист Мальцев об учебе в МГИМО: «Думаю, мне это пригодится в плане международной спортивной деятельности. Образование важно не меньше, чем спорт»

Синхронист Александр Мальцев высказался о важности образования в спорте.

– Вы учились в МГИМО спортивной дипломатии. А зачем? Лучше понимать все эти правила в нынешней обстановке?

– Это были годовые курсы переподготовки, окончил их уже после аспирантуры в ГЦОЛИФК.

Думаю, мне это пригодится в плане международной спортивной деятельности, потому что до нашего отстранения я очень много общался как спортсмен с чиновниками World Aquatics. И много было моментов сделано в том числе моими усилиями – например, включение мужского соло в программу мировой серии. А уже дальше включили в программу чемпионатов мира.

– То есть вы продвигали, просили?

– Да, разговаривали, объясняли. И когда его включили, я поехал первым на этап, чтобы продвинуть эту дисциплину.

– Мне кажется, это хороший пример, что надо работать с международными чиновниками, учить языки, работать над лоббизмом. Согласитесь, многие наши спортсмены этим... не сильно озабочены.

– Да я в принципе считаю, что получение образования важно не меньше, чем спорт, – это наша с родителями договоренность у моих спортсменов, например. Они посвящают учебе очень большое количество времени и учатся все хорошо. Если есть какие-то проблемы, то, пока они не решат вопросы в школе, они временно меньше посещают тренировки и уходят в учебу.

Также мы на тренировках очень много с детьми обсуждаем всяких тем – кино, литературу, делаем творческие задания, иногда проходим в игровой форме вещи из школьной программы. Из последнего был балет «Спартак» в исполнении Лиепы и Васильева. И обсуждали, насколько этот балет внес вклад в развитие именно мужских партий. Делали после этого в зале импровизацию под эту музыку на воде. У меня много мальчиков в группе, мне кажется, было полезно, – сказал четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Мальцев .