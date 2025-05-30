Синхронист Мальцев о победе на Играх БРИКС без соперников: «Мем тот еще был. Но то, что в этой дисциплине никто не приехал, не моя вина»

Синхронист Мальцев высказался о шутках после победы в Играх БРИКС без соперников.

В июне 2024-го Александр Мальцев выиграл четыре золота на Играх БРИКС в синхронном плавании. В одном из видов программы (мужская произвольная) он был единственным участником соревнований.

– Да, мем тот еще был... Но вы же понимаете, что это не моя вина? Я выступал на самом высоком мировом уровне. Нас не допускали к другим соревнованиям, поэтому, наверное, это не повод меня смешивать...

– А разве это не хорошо, что благодаря этому месту больше людей узнали про синхронное плавание? Или ситуация задевает?

– Я просто от вас услышал и поэтому среагировал. О синхронном плавании узнавали и раньше, просто не всегда хочется, чтобы узнавали в таком контексте, когда люди не совсем понимают, о чем идет речь.

Они первый раз увидели и говорят: «Один соревновался, ха!» Но я могу тогда объяснить, что я самый титулованный спортсмен в мире в этом виде, и это было бесспорно. И я не выступал на международной арене только по причине отстранения.

Единственный старт, где можно было бы себя показать, – это Игры БРИКС. Потому что нас не допустили и в России к Спартакиаде сильнейших, там были только олимпийские дисциплины. И я там выступить не мог. И то, что именно в этой дисциплине никто не приехал, не моя вина.

Я делаю свою работу на все 100 процентов, выступал в четырех видах программы, единственный в сборной, кто выступал в четырех видах программы, и продолжаю это делать. Поэтому здесь, на мой взгляд, ко мне не должно быть никаких претензий, – сказал Мальцев, который также является четырехкратным чемпионом мира.

В мае Мальцев получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

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