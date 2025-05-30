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«Мы в программе такие психи, с раздвоением личности». Синхронистка Дорошко о новой произвольной в дуэте с Гайдай

Синхронистка Майя Дорошко рассказала об образе «психа» в новой программе.

Дорошко и Татьяна Гайдай в дуэте готовят произвольную программу к чемпионату мира по водным видам спорта, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

«Техническая программа останется прежней – мы ее уже показывали, но, естественно, немного видоизменили, опираясь на замечания, которые получили на этапе Кубка мира.

Произвольная программа будет абсолютно новой. Сейчас в экспресс-темпе ее отрабатываем, нагрузка очень большая, поэтому тяжело. Пока она еще в разработке, но назвать можно «Одержимость». Мы в ней такие психи, с раздвоением личности», – приводит слова Дорошко ТАСС.

В апреле Дорошко и Гайдай победили в технической программе дуэтов на этапе Кубке мира в Египте. Российские спортсменки выступали в нейтральном статусе.

«Я как раз сегодня думала, что чемпионат мира – это очень страшно. Но если основываться на ощущениях, которые у меня были на этапе Кубка мира, то там я очень переживала во время тренировочных дней, а на старте была уверена в том, что я делаю.

То есть во время программы все контролировала, не отключалась. Так что, думаю, на чемпионате мира после той нагрузки, которая у нас сейчас, уже тоже не будет сил ни на что отвлекаться, думать будем только о программе.

Мы могли бы подумать, что на этапе Кубка мира было необъективное судейство, но нам рассказали, где чего не хватает, на что надо обратить внимание. И мы это сделали – внимание на все обратили, добавили артистизм, добавили лицо, добавили две руки наверх. Все, что хотели, добавили, так что, думаю, на чемпионате мира нас будут судить хорошо», – цитирует Дорошко «Р-Спорт».

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
Татьяна Гайдай
Майя Дорошко
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