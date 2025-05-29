2

Синхронист Мальцев о ЧМ-2025: «Задачи очень высокие. Настрой — на четыре золота»

Синхронист Мальцев заявил, что его цельна ЧМ-2025 – четыре золотые медали.

Ранее четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. 

ЧМ по водным видам спорта 2025 года пройдет в июле в Сингапуре. 

«Мы пропустили уже три чемпионата мира. Не могу сказать, что для меня это само собой разумеющееся событие. Наоборот, мы не были даже готовы, что в этом году получим статус. Как-то уже свыклись с тем, что выступаем здесь — чемпионаты России, Кубок Федерации, Игры БРИКС.

И не знаю, как даже к этому относиться, радоваться или нет, потому что очень много есть моментов политических, которые мы слышим с разных сторон — как к нам будут там относиться, например. Плюс изменения правил, которые не лучшим образом сказались на нашем виде спорта.

Поэтому такой однозначной прямо радости, восторга у нас нет.

Мы с таким рабочим настроем и осторожностью на это все смотрим, потому что задачи очень высокие. У меня четыре вида программы, и это очень большая нагрузка, я по расписанию должен выступать подряд через день. Но настрой — на четыре золота», — сказал Мальцев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoАлександр Мальцев
logoсборная России (синхронное плавание)
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
синхронное плавание
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Покровская о синхронном плавании: «Изменения в правилах делаются лишь с одной целью. Всем сильно покоя не дает, что Россия столько лет первая»
29 мая, 08:01
Ромашина об отстранении России: «Восхищаюсь спортсменами, которые все это время были на плаву. Это огромная работа, проделанная прежде всего тренерами»
25 мая, 10:44
Синхронист Мальцев: «Намерен воспользоваться нейтральным статусом на чемпионате мира»
224 мая, 09:41
Главные новости
Виталий Смирнов: «Дегтярев оправдывает те надежды, которые на него возлагались. Он очень способный человек, умелый и энергичный руководитель»
11вчера, 14:49
Смирнов о возвращении россиян на международные турниры: «Процесс идет положительно. Ждем, что МОК примет решение о признании ОКР»
12вчера, 14:40
Синхронист Мальцев об учебе в МГИМО: «Думаю, мне это пригодится в плане международной спортивной деятельности. Образование важно не меньше, чем спорт»
1вчера, 13:28
Синхронист Мальцев о победе на Играх БРИКС без соперников: «Мем тот еще был. Но то, что в этой дисциплине никто не приехал, не моя вина»
15вчера, 11:13
«Мы в программе такие психи, с раздвоением личности». Синхронистка Дорошко о новой произвольной в дуэте с Гайдай
вчера, 10:33
Колесников, Лифинцев, Чикунова и еще 27 пловцов войдут в состав сборной России на чемпионат мира
13вчера, 08:26
Витольд Банька о главе USADA: «Он ничего не делает в интересах антидопинга, он только путешествует по миру и атакует WADA»
1729 мая, 14:33
Покровская о синхронном плавании: «Изменения в правилах делаются лишь с одной целью. Всем сильно покоя не дает, что Россия столько лет первая»
29 мая, 08:01
Литовские пловцы отказались стоять на пьедестале с россиянами на соревнованиях в Тайбэе
7229 мая, 06:50
Евгений Рылов пропустит финал Кубка России: «Занимаюсь восстановлением»
129 мая, 06:17
Ко всем новостям
Последние новости
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
121 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
716 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35