Синхронист Мальцев заявил, что его цельна ЧМ-2025 – четыре золотые медали.

Ранее четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев получил нейтральный статус для участия в международных соревнованиях.

ЧМ по водным видам спорта 2025 года пройдет в июле в Сингапуре.

«Мы пропустили уже три чемпионата мира. Не могу сказать, что для меня это само собой разумеющееся событие. Наоборот, мы не были даже готовы, что в этом году получим статус. Как-то уже свыклись с тем, что выступаем здесь — чемпионаты России, Кубок Федерации, Игры БРИКС.

И не знаю, как даже к этому относиться, радоваться или нет, потому что очень много есть моментов политических, которые мы слышим с разных сторон — как к нам будут там относиться, например. Плюс изменения правил, которые не лучшим образом сказались на нашем виде спорта.

Поэтому такой однозначной прямо радости, восторга у нас нет.

Мы с таким рабочим настроем и осторожностью на это все смотрим, потому что задачи очень высокие. У меня четыре вида программы, и это очень большая нагрузка, я по расписанию должен выступать подряд через день. Но настрой — на четыре золота», — сказал Мальцев.