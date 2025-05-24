Синхронист Мальцев: «Намерен воспользоваться нейтральным статусом на чемпионате мира»

Синхронист Александр Мальцев намерен выступить в нейтральном статусе на ЧМ.

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию получил нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics).

– Когда намерены воспользоваться нейтральным статусом?

– На чемпионате мира, – сказал Мальцев.

ЧМ по водным видам спорта 2025 года пройдет в июле в Сингапуре.