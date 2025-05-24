Синхронист Мальцев: «Намерен воспользоваться нейтральным статусом на чемпионате мира»
Синхронист Александр Мальцев намерен выступить в нейтральном статусе на ЧМ.
Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию получил нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics).
– Когда намерены воспользоваться нейтральным статусом?
– На чемпионате мира, – сказал Мальцев.
ЧМ по водным видам спорта 2025 года пройдет в июле в Сингапуре.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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