Ромашина об отстранении России: «Восхищаюсь спортсменами, которые все это время были на плаву. Это огромная работа, проделанная прежде всего тренерами»

Ромашина восхищается спортсменами, не потерявшими мотивацию из-за отстранения.

– Вы как-то признались, что не представляете, как можно заставить себя самоотверженно тренироваться, не имея перед собой великой цели. Сейчас все российские спортсмены оказались именно в такой ситуации. И на этом фоне вы рискуете взяться за тренерскую работу. Зачем?

– Прежде всего я являюсь директором спортивной школы олимпийского резерва. А тренером успеваю работать только потому, что мне дает эту возможность команда: мои заместитель и методист. Благодаря им я могу выходить на бортик, смотреть за спортсменами нашей школы, что-то подсказывать.

Что касается выступлений на международных соревнованиях, просвет-то, согласитесь, появился, хотя в последние два года его не было. Я реально восхищаюсь теми спортсменами, которые все это время были на плаву. Считаю, что это огромная работа, проделанная прежде всего тренерами. Именно они не давали спортсменам спуска, не ослабляли хватку.

– Когда тренер, условно говоря, держит ученика за горло, одновременно подталкивая пинками, очень важно иметь ответ на вопрос «Ради чего?».

– В нашем виде спорта, мне кажется, нет спортсменов, не умеющих терпеть. Такие просто уходят сразу, тем более что насильно никто никого не держит. Не хочешь выступать на чемпионате России – можешь быть свободен.

Но мне кажется, для любой синхронистки очень престижно быть в первой команде страны у Татьяны Покровской. Тем более что возможность выступать на больших соревнованиях все равно рано или поздно откроется, – сказала семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина .