7

Российский синхронист Мальцев получил нейтральный статус от World Aquatics

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию россиянин Александр Мальцев получил нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics).

Об этом сообщили в пресс-службе организации. Допуск до международных стартов получила и синхронистка Елизавета Минаева.

Мальцеву 29 лет, он также является четырехкратным победителем Игр БРИКС в Казани и шестикратным чемпионом Европы.

В прошлом году Мальцев не стал подавать заявку на нейтральный статус, объяснив это несогласием с критериями допуска до международных соревнований на тот момент.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

Мальцев об отказе от нейтрального статуса: «Нужно было бы нейтрализоваться полностью, отказаться от страны до и после соревнований»

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
logoАлександр Мальцев
World Aquatics (FINA)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Светлана Колесниченко: «На этот год я беру декретный отпуск, мы ждем пополнения в семье. Я не говорю, что это окончание моего пути в спорте»
20 мая, 20:02
80 россиян получили нейтральный статус от Международной федерации плавания по состоянию на 1 мая
510 мая, 08:40
Синхронистка Платонова о невключении микст-дуэтов в программу ОИ-2028: «Очень обидно, грустно. Надеялась «дожить» до Игр именно в составе дуэта»
6 мая, 14:50
Главные новости
Плавание. «Маре Нострум». Колесников и Костин одержали победы, Ефимова и Шевляков – 3-и
вчера, 17:20
Колесников о победе на «Маре Нострум»: «Проплыл, заработал себе немножечко денег. 350 евро, поднял бабла»
вчера, 06:50
Плавание. «Маре Нострум». Суркова, Колесников, Пригода одержали победы, другие результаты
121 мая, 16:33
Сальников о выступлении россиян без флага и гимна: «Уверен, что в недалеком будущем все это исчезнет как дурной сон»
21 мая, 06:35
Светлана Колесниченко: «На этот год я беру декретный отпуск, мы ждем пополнения в семье. Я не говорю, что это окончание моего пути в спорте»
20 мая, 20:02
Владимир Сальников: «Диалог с World Aquatics идет постоянно, но идет непросто. Во многом это следствие происходящих политических событий»
220 мая, 17:15
Колесников про общение с иностранными пловцами в Монако: «Успели поговорить с ребятами из других команд. Подходили, хорошо отзывались»
20 мая, 14:41
Томас Бах о следующем президенте МОК: «Уверен, Ковентри глубоко привержена олимпийским ценностям»
520 мая, 09:40
Юлия Ефимова: «Благодаря мне плавание интереснее смотреть, это подтверждают даже люди, которые не очень хорошо ко мне относятся»
3519 мая, 07:24
Россияне планируют выступить на Универсиаде-2025 в девяти видах спорта. В предварительную заявку вошло более 150 спортсменов
119 мая, 07:11
Ко всем новостям
Последние новости
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
121 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
516 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря 2024, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря 2024, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря 2024, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря 2024, 14:35