Российский синхронист Мальцев получил нейтральный статус от World Aquatics

Четырехкратный чемпион мира по синхронному плаванию россиянин Александр Мальцев получил нейтральный статус от Международной федерации плавания (World Aquatics).

Об этом сообщили в пресс-службе организации. Допуск до международных стартов получила и синхронистка Елизавета Минаева.

Мальцеву 29 лет, он также является четырехкратным победителем Игр БРИКС в Казани и шестикратным чемпионом Европы.

В прошлом году Мальцев не стал подавать заявку на нейтральный статус, объяснив это несогласием с критериями допуска до международных соревнований на тот момент.

Фото в духе времени: один человек на пьедестале Игр БРИКС – других участников не было

Мальцев об отказе от нейтрального статуса: «Нужно было бы нейтрализоваться полностью, отказаться от страны до и после соревнований»