Чемпионат России. Чемпионат России. Колесников, Чикунова и Бородин одержали победы, Лифинцев и Ефимова – 2-е
Плавание
Чемпионат России
Казань
Мужчины
100 м, спина
1. Климент Колесников – 52,04
2. Мирон Лифинцев – 52,15
3. Павел Самусенко – 52,40
100 м, брасс
1. Кирилл Пригода – 59,40
2. Данил Семьянинов – 59,65
3. Иван Кожакин – 1.00,14
200 м, комплекс
1. Илья Бородин – 1.58,56
2. Алексей Сударев – 1.58,92
3. Михаил Щербаков – 1.59,46
400 м, вольный стиль
1. Егор Бабинич – 3.48,71
2. Николай Колесников – 3.49,16
3. Роман Котов – 3.50,28
Женщины
50 м, спина
1. Алина Гайфутдинова – 27,62
2. Мария Осетрова – 28,26
3. Милана Степанова – 28,48...
6. Дарья Устинова – 28,69
50 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 30,72
2. Юлия Ефимова – 30,83
3. Ралина Гилязова – 31,18
200 м, баттерфляй
1. Серафима Фокина – 2.10,46
2. Светлана Чимрова – 2.11,62
3. Анастасия Колпакова – 2.12,65
800 м, вольный стиль
1. Анастасия Кувычко – 8.49,00
2. Анна Аршавская – 8.49,47
3. Яна Курцева – 8.50,82
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