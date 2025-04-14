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Чемпионат России. Чемпионат России. Колесников, Чикунова и Бородин одержали победы, Лифинцев и Ефимова – 2-е

В Казани проходит второй день чемпионата России по плаванию.

Плавание 

Чемпионат России

Казань 

Мужчины

100 м, спина

1. Климент Колесников – 52,04

2. Мирон Лифинцев – 52,15

3. Павел Самусенко – 52,40

100 м, брасс

1. Кирилл Пригода – 59,40

2. Данил Семьянинов – 59,65

3. Иван Кожакин – 1.00,14

200 м, комплекс

1. Илья Бородин – 1.58,56

2. Алексей Сударев – 1.58,92

3. Михаил Щербаков – 1.59,46

400 м, вольный стиль

1. Егор Бабинич – 3.48,71

2. Николай Колесников – 3.49,16

3. Роман Котов – 3.50,28

Женщины

50 м, спина

1. Алина Гайфутдинова – 27,62

2. Мария Осетрова – 28,26

3. Милана Степанова – 28,48...

6. Дарья Устинова – 28,69

50 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 30,72

2. Юлия Ефимова – 30,83

3. Ралина Гилязова – 31,18

200 м, баттерфляй

1. Серафима Фокина – 2.10,46

2. Светлана Чимрова – 2.11,62

3. Анастасия Колпакова – 2.12,65

800 м, вольный стиль

1. Анастасия Кувычко – 8.49,00

2. Анна Аршавская – 8.49,47

3. Яна Курцева – 8.50,82

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoКлимент Колесников
logoКирилл Пригода
logoМирон Лифинцев
Данил Семьянинов
Иван Кожакин
logoИлья Бородин
Алина Гайфутдинова
logoЮлия Ефимова
logoЕвгения Чикунова
logoДарья Константиновна Устинова
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