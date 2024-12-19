Плавание. Кубок Сальникова. Ефимова, Бородин, Суркова, Корнев одержали победы, Колесников – 2-й, другие результаты
Плавание на короткой воде
Кубок Сальникова
Санкт-Петербург
Мужчины
200 м, баттерфляй
1. Александр Кудашев – 1.52,62
2. Александр Харланов – 1.52,92
3. Егор Павлов – 1.53,10
400 м, комплекс
1. Илья Бородин – 4.2,48
2. Максим Ступин – 4.06,36
3. Эдуард Валиахметов – 4.07,32
200 м, спина
1. Дмитрий Савенко – 1.51,77
2. Максим Фофанов – 1.53,05
3. Ярослав Лозе – 1.54,17
400 м, вольный стиль
1. Даниил Шаталов – 3.42,48
2. Роман Акимов – 3.42,65
3. Кирилл Мартынычев – 3.42,93
50 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 21,17
2. Климент Колесников – 21,31
3. Роман Шевляков – 21,59
50 м, брасс
1. Олег Костин – 25,61
2. Иван Кожакин – 25,95
3. Владислав Герасименко – 26,32
Женщины
200 м, баттерфляй
1. Анастасия Колпакова – 2.08,25
2. Светлана Чимрова – 2.10,39
3. Серафима Фокина – 2.10,42
400 м, комплекс
1. Ирина Звягинцева – 4.35,55
2. Анастасия Сорокина – 4.42,17
3. Виктория Старостина – 4.43,03
200 м, спина
1. Милана Степанова – 2.04,09
2. Елизавета Агапитова – 2.06,41
3. Дарья Зарубенкова – 2.07,77
800 м, вольный стиль
1. Софья Дьякова – 8.16,94
2. Ксения Мишарина – 8.24,92
3. Полина Козякина – 8.32,04
50 м, вольный стиль
1. Арина Суркова – 24,04
2. Александра Кузнецова – 24,17
3. Дарья Трофимова – 24,23
50 м, брасс
1. Юлия Ефимова – 30,12
2. Яна Шакирова – 30,39
3. Елена Богомолова – 30,42
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