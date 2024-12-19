Плавание. Кубок Сальникова. Ефимова, Бородин, Суркова, Корнев одержали победы, Колесников – 2-й, другие результаты

Ефимова и Бородин одержали победы на Кубке Сальникова по плаванию.

Плавание на короткой воде Кубок Сальникова Санкт-Петербург Мужчины 200 м, баттерфляй 1. Александр Кудашев – 1.52,62 2. Александр Харланов – 1.52,92 3. Егор Павлов – 1.53,10 400 м, комплекс 1. Илья Бородин – 4.2,48 2. Максим Ступин – 4.06,36 3. Эдуард Валиахметов – 4.07,32 200 м, спина 1. Дмитрий Савенко – 1.51,77 2. Максим Фофанов – 1.53,05 3. Ярослав Лозе – 1.54,17 400 м, вольный стиль 1. Даниил Шаталов – 3.42,48 2. Роман Акимов – 3.42,65 3. Кирилл Мартынычев – 3.42,93 50 м, вольный стиль 1. Егор Корнев – 21,17 2. Климент Колесников – 21,31 3. Роман Шевляков – 21,59 50 м, брасс 1. Олег Костин – 25,61 2. Иван Кожакин – 25,95 3. Владислав Герасименко – 26,32 Женщины 200 м, баттерфляй 1. Анастасия Колпакова – 2.08,25 2. Светлана Чимрова – 2.10,39 3. Серафима Фокина – 2.10,42 400 м, комплекс 1. Ирина Звягинцева – 4.35,55 2. Анастасия Сорокина – 4.42,17 3. Виктория Старостина – 4.43,03 200 м, спина 1. Милана Степанова – 2.04,09 2. Елизавета Агапитова – 2.06,41 3. Дарья Зарубенкова – 2.07,77 800 м, вольный стиль 1. Софья Дьякова – 8.16,94 2. Ксения Мишарина – 8.24,92 3. Полина Козякина – 8.32,04 50 м, вольный стиль 1. Арина Суркова – 24,04 2. Александра Кузнецова – 24,17 3. Дарья Трофимова – 24,23 50 м, брасс 1. Юлия Ефимова – 30,12 2. Яна Шакирова – 30,39 3. Елена Богомолова – 30,42