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Плавание. Кубок Сальникова. Ефимова, Бородин, Суркова, Корнев одержали победы, Колесников – 2-й, другие результаты

Ефимова и Бородин одержали победы на Кубке Сальникова по плаванию.

Плавание на короткой воде

Кубок Сальникова

Санкт-Петербург 

Мужчины

200 м, баттерфляй

1. Александр Кудашев – 1.52,62

2. Александр Харланов – 1.52,92

3. Егор Павлов – 1.53,10

400 м, комплекс

1. Илья Бородин – 4.2,48

2. Максим Ступин – 4.06,36

3. Эдуард Валиахметов – 4.07,32

200 м, спина

1. Дмитрий Савенко – 1.51,77

2. Максим Фофанов – 1.53,05

3. Ярослав Лозе – 1.54,17

400 м, вольный стиль

1. Даниил Шаталов – 3.42,48

2. Роман Акимов – 3.42,65

3. Кирилл Мартынычев – 3.42,93

50 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 21,17

2. Климент Колесников – 21,31

3. Роман Шевляков – 21,59

50 м, брасс

1. Олег Костин – 25,61

2. Иван Кожакин – 25,95

3. Владислав Герасименко – 26,32

Женщины

200 м, баттерфляй

1. Анастасия Колпакова – 2.08,25

2. Светлана Чимрова – 2.10,39

3. Серафима Фокина – 2.10,42

400 м, комплекс

1. Ирина Звягинцева – 4.35,55

2. Анастасия Сорокина – 4.42,17

3. Виктория Старостина – 4.43,03

200 м, спина

1. Милана Степанова – 2.04,09

2. Елизавета Агапитова – 2.06,41

3. Дарья Зарубенкова – 2.07,77

800 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова – 8.16,94

2. Ксения Мишарина – 8.24,92

3. Полина Козякина – 8.32,04

50 м, вольный стиль

1. Арина Суркова – 24,04

2. Александра Кузнецова – 24,17

3. Дарья Трофимова – 24,23

50 м, брасс

1. Юлия Ефимова – 30,12

2. Яна Шакирова – 30,39

3. Елена Богомолова – 30,42

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoсборная России
logoсборная России жен
результаты
Кубок Сальникова
плавание
Елизавета Агапитова
Ксения Мишарина
Александр Кудашев
Даниил Шаталов
Виктория Старостина
logoИлья Бородин
Яна Шакирова
Егор Павлов
Александр Харланов
Александра Кузнецова
Полина Козякина
logoОлег Костин
Серафима Фокина
Роман Шевляков
logoКлимент Колесников
logoЕгор Корнев
Эдуард Валиахметов
Владислав Герасименко
Кирилл Мартынычев
logoДарья Трофимова
logoСветлана Чимрова
logoЮлия Ефимова
Елена Богомолова
Анастасия Сорокина
Анастасия Колпакова
Роман Акимов
logoАрина Суркова
Милана Степанова
Иван Кожакин
Софья Дьякова
Максим Ступин
Ярослав Лозе
Дарья Зарубенкова
Дмитрий Савенко
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