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Плавание. Кубок Сальникова. Колесников, Чикунова, Самусенко, Корнев, Чимрова, Клепикова одержали победы, Лифинцев и Ефимова – 2-е, другие результаты

Колесников и Чикунова одержали победы на Кубке Сальникова по плаванию.

Плавание на короткой воде

Кубок Сальникова

Санкт-Петербург 

Мужчины

50 м, спина

1. Климент Колесников – 22,66

2. Мирон Лифинцев – 22,73

3. Павел Самусенко – 23,08

100 м, брасс

1. Олег Костин – 56,32

2. Кирилл Пригода – 56,78

3. Иван Кожакин – 56,96

100 м, баттерфляй

1. Павел Самусенко – 50,17

2. Роман Шевляков – 50,34

3. Егор Павлов – 51,05

100 м, комплексное плавание

1. Климент Колесников – 50,97

2. Арсений Десятов – 53,21

3. Дмитрий Савенко – 53,24

100 м, вольный стиль

1. Егор Корнев – 45,90

2. Роман Жидков – 47,05

3. Владислав Резниченко – 47,29

1500 м, вольный стиль

1. Кирилл Мартынычев – 14.38,72

2. Андрей Филипец – 14.48,34

3. Иван Моргун – 14.54,19

Женщины

50 м, спина

1. Мария Осетрова – 26,33

2. Арина Хитева – 26,37

3. Милана Степанова – 26,50

100 м, брасс

1. Евгения Чикунова – 1.04,49

2. Юлия Ефимова – 1.04,92

3. Татьяна Горбунова – 1.06,19

100 м, баттерфляй

1. Светлана Чимрова – 58,01

2. Анастасия Колпакова – 58,50

3. Дарья Татаринова – 58,54

100 м, комплексное плавание

1. Виктория Машкина – 59,83

2. Яна Шакирова – 1.00,20

3. Ирина Звягинцева – 1.00,35

100 м, вольный стиль

1. Дарья Клепикова – 52,15

2. Дарья Трофимова – 52,39

3. Александра Кузнецова – 52,86

400 м, вольный стиль

1. Софья Дьякова – 4.01,16

2. Ксения Мишарина – 4.06,61

3. Анастасия Саратова – 4.07,67

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс
Роман Жидков
logoОлег Костин
Арсений Десятов
logoЕгор Корнев
Анастасия Саратова
logoДарья Клепикова
logoЮлия Ефимова
Анастасия Колпакова
Дмитрий Савенко
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