Плавание. Кубок Сальникова. Колесников, Чикунова, Самусенко, Корнев, Чимрова, Клепикова одержали победы, Лифинцев и Ефимова – 2-е, другие результаты
Плавание на короткой воде
Кубок Сальникова
Санкт-Петербург
Мужчины
50 м, спина
1. Климент Колесников – 22,66
2. Мирон Лифинцев – 22,73
3. Павел Самусенко – 23,08
100 м, брасс
1. Олег Костин – 56,32
2. Кирилл Пригода – 56,78
3. Иван Кожакин – 56,96
100 м, баттерфляй
1. Павел Самусенко – 50,17
2. Роман Шевляков – 50,34
3. Егор Павлов – 51,05
100 м, комплексное плавание
1. Климент Колесников – 50,97
2. Арсений Десятов – 53,21
3. Дмитрий Савенко – 53,24
100 м, вольный стиль
1. Егор Корнев – 45,90
2. Роман Жидков – 47,05
3. Владислав Резниченко – 47,29
1500 м, вольный стиль
1. Кирилл Мартынычев – 14.38,72
2. Андрей Филипец – 14.48,34
3. Иван Моргун – 14.54,19
Женщины
50 м, спина
1. Мария Осетрова – 26,33
2. Арина Хитева – 26,37
3. Милана Степанова – 26,50
100 м, брасс
1. Евгения Чикунова – 1.04,49
2. Юлия Ефимова – 1.04,92
3. Татьяна Горбунова – 1.06,19
100 м, баттерфляй
1. Светлана Чимрова – 58,01
2. Анастасия Колпакова – 58,50
3. Дарья Татаринова – 58,54
100 м, комплексное плавание
1. Виктория Машкина – 59,83
2. Яна Шакирова – 1.00,20
3. Ирина Звягинцева – 1.00,35
100 м, вольный стиль
1. Дарья Клепикова – 52,15
2. Дарья Трофимова – 52,39
3. Александра Кузнецова – 52,86
400 м, вольный стиль
1. Софья Дьякова – 4.01,16
2. Ксения Мишарина – 4.06,61
3. Анастасия Саратова – 4.07,67
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