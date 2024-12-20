Плавание. Кубок Сальникова. Колесников, Чикунова, Самусенко, Корнев, Чимрова, Клепикова одержали победы, Лифинцев и Ефимова – 2-е, другие результаты

Колесников и Чикунова одержали победы на Кубке Сальникова по плаванию.

Плавание на короткой воде Кубок Сальникова Санкт-Петербург Мужчины 50 м, спина 1. Климент Колесников – 22,66 2. Мирон Лифинцев – 22,73 3. Павел Самусенко – 23,08 100 м, брасс 1. Олег Костин – 56,32 2. Кирилл Пригода – 56,78 3. Иван Кожакин – 56,96 100 м, баттерфляй 1. Павел Самусенко – 50,17 2. Роман Шевляков – 50,34 3. Егор Павлов – 51,05 100 м, комплексное плавание 1. Климент Колесников – 50,97 2. Арсений Десятов – 53,21 3. Дмитрий Савенко – 53,24 100 м, вольный стиль 1. Егор Корнев – 45,90 2. Роман Жидков – 47,05 3. Владислав Резниченко – 47,29 1500 м, вольный стиль 1. Кирилл Мартынычев – 14.38,72 2. Андрей Филипец – 14.48,34 3. Иван Моргун – 14.54,19 Женщины 50 м, спина 1. Мария Осетрова – 26,33 2. Арина Хитева – 26,37 3. Милана Степанова – 26,50 100 м, брасс 1. Евгения Чикунова – 1.04,49 2. Юлия Ефимова – 1.04,92 3. Татьяна Горбунова – 1.06,19 100 м, баттерфляй 1. Светлана Чимрова – 58,01 2. Анастасия Колпакова – 58,50 3. Дарья Татаринова – 58,54 100 м, комплексное плавание 1. Виктория Машкина – 59,83 2. Яна Шакирова – 1.00,20 3. Ирина Звягинцева – 1.00,35 100 м, вольный стиль 1. Дарья Клепикова – 52,15 2. Дарья Трофимова – 52,39 3. Александра Кузнецова – 52,86 400 м, вольный стиль 1. Софья Дьякова – 4.01,16 2. Ксения Мишарина – 4.06,61 3. Анастасия Саратова – 4.07,67