«В напряженной борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества». Путин поздравил российских пловцов с золотом ЧМ на короткой воде
Накануне Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев с мировым рекордом победили в в комбинированной эстафете 4х100 метров.
«Уважаемые Мирон Александрович, Кирилл Геннадьевич, Андрей Дмитриевич и Егор Денисович!
Сердечно поздравляю вас с триумфом.
В напряженной борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества — сплоченность, собранность, выносливость, высочайшее мастерство. Показав лучший результат в комбинированной эстафете, по праву стали чемпионами и установили новый мировой рекорд.
И конечно, пополнили копилку нашей сборной еще одной золотой медалью. Так держать!
Желаю вам ярких спортивных достижений и всего самого доброго», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также президент поздравил Илью Бородина с победой на 400 м комплексом.
«Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира – 2024. Победа на дистанции 400 метров комплексным плаванием убедительно продемонстрировала вашу собранность, самоотдачу и, конечно, по-настоящему лидерский характер.
Этот успех стал не только вашим ярким личным достижением, но и значимым вкладом в укрепление авторитета нашей страны в водных видах спорта», – говорится в поздравлении.
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