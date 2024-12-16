  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • «В напряженной борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества». Путин поздравил российских пловцов с золотом ЧМ на короткой воде
0

«В напряженной борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества». Путин поздравил российских пловцов с золотом ЧМ на короткой воде

Владимир Путин поздравил российских пловцов с золотыми медалями ЧМ в Будапеште.

Накануне Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев с мировым рекордом победили в в комбинированной эстафете 4х100 метров. 

«Уважаемые Мирон Александрович, Кирилл Геннадьевич, Андрей Дмитриевич и Егор Денисович!

Сердечно поздравляю вас с триумфом.

В напряженной борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества — сплоченность, собранность, выносливость, высочайшее мастерство. Показав лучший результат в комбинированной эстафете, по праву стали чемпионами и установили новый мировой рекорд.

И конечно, пополнили копилку нашей сборной еще одной золотой медалью. Так держать!

Желаю вам ярких спортивных достижений и всего самого доброго», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также президент поздравил Илью Бородина с победой на 400 м комплексом. 

«Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира – 2024. Победа на дистанции 400 метров комплексным плаванием убедительно продемонстрировала вашу собранность, самоотдачу и, конечно, по-настоящему лидерский характер.

Этот успех стал не только вашим ярким личным достижением, но и значимым вкладом в укрепление авторитета нашей страны в водных видах спорта», – говорится в поздравлении.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: сайт Кремля
logoАндрей Минаков
logoКирилл Пригода
logoЕгор Корнев
logoИлья Бородин
logoсборная России
плавание
logoВладимир Путин
logoМирон Лифинцев
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Пригода о ЧМ на короткой воде: «Хочется поставить себе жирную четверку с плюсом за работу. С оптимизмом буду смотреть дальше»
3сегодня, 12:15
Коротышкин о российских пловцах на ЧМ: «За шесть дней они вернули веру будущему поколению спортсменов и тренеров»
3сегодня, 09:49
Чепик о ЧМ: «Лифинцев – супергерой. У всех была невероятная мотивация, в эстафетах вытаскивали до последнего. По-моему, так круто никогда не было»
3сегодня, 08:11
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Ефимова о чемпионате мира: «В основном все были рады видеть нас и искренне говорили, что ждали нас, наконец мы тут»
8 минут назад
Дмитрий Мазепин: «Сейчас будем договариваться с World Aquatics, чтобы синхронное плавание, прыжки в воду и водное поло вернулись на международную арену»
47 минут назад
Российские паралимпийцы получили мобильные телефоны за достижения на Играх
2сегодня, 19:50
Кирилл Пригода: «Очень хотелось вернуть наш рекорд мира, который держался в мужской эстафете долгое время»
2сегодня, 18:45
Дмитрий Губерниев: «Очень жду, что Лифинцева поздравит Поздняков, который со своими коллегами сделал все, чтобы Мирон не поехал на Олимпиаду»
7сегодня, 18:13
Мирон Лифинцев: «Самой ценной для меня является победа на стометровке, а самой незабываемой – в смешанной комбинированной эстафете»
1сегодня, 17:07
Российские синхронистки планируют заявиться на чемпионат мира 2025 года в нейтральном статусе
10сегодня, 16:02
Венгрии удалось добиться исключения ОКР из пакета санкций Евросоюза. Туда попала Канделаки, хотели включить патриарха Кирилла и два футбольных клуба
207сегодня, 14:22
Рылов о ЧМ на короткой воде: «Ребята показали себя отлично. Команда у нас обновилась, и это очень радует»
сегодня, 13:36
Евгений Рылов: «Буду получать нейтральный статус, скорее всего»
72сегодня, 13:26
Ко всем новостям
Последние новости
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
1сегодня, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
2сегодня, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
111 декабря, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Глава Федерации водного поло России Шаронов выдвинет свою кандидатуру на пост вице-президента объединенной федерации
1 октября, 13:11
Рекомендуем