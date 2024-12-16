«В напряженной борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества». Путин поздравил российских пловцов с золотом ЧМ на короткой воде

Владимир Путин поздравил российских пловцов с золотыми медалями ЧМ в Будапеште.

Накануне Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода , Андрей Минаков и Егор Корнев с мировым рекордом победили в в комбинированной эстафете 4х100 метров.

«Уважаемые Мирон Александрович, Кирилл Геннадьевич, Андрей Дмитриевич и Егор Денисович!

Сердечно поздравляю вас с триумфом.

В напряженной борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества — сплоченность, собранность, выносливость, высочайшее мастерство. Показав лучший результат в комбинированной эстафете, по праву стали чемпионами и установили новый мировой рекорд.

И конечно, пополнили копилку нашей сборной еще одной золотой медалью. Так держать!

Желаю вам ярких спортивных достижений и всего самого доброго», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Также президент поздравил Илью Бородина с победой на 400 м комплексом.

«Поздравляю вас с триумфом на чемпионате мира – 2024. Победа на дистанции 400 метров комплексным плаванием убедительно продемонстрировала вашу собранность, самоотдачу и, конечно, по-настоящему лидерский характер.

Этот успех стал не только вашим ярким личным достижением, но и значимым вкладом в укрепление авторитета нашей страны в водных видах спорта», – говорится в поздравлении.