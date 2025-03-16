Прыжки в воду. Турнир в Германии. Трифонова и Клюева победили на трехметровом трамплине, Конаныхина и Кедрина – на вышке
Российские прыгуньи в воду одержали победы на международном турнире в Германии.
Спортсменки из России выступают в нейтральном статусе.
Прыжки в воду
Турнир в Ростоке (Германия)
Женщины
3 м, трамплин, синхронные прыжки
1. Надежда Трифонова – Ульяна Клюева (Россия) – 270,90
2. Эви Смит – Тайлли Браун (Великобритания) – 251,40
3. Ивана Медкова – Тереза Елинкова (Чехия) – 210,96
Вышка, 10 м, синхронные прыжки
1. Анна Конаныхина – Александра Кедрина (Россия) – 286,62
2. Софья Выстакина – Софья Эсман (Украина) – 261,30
3. Жулианн Буасвер – Рене Баталья (Канада) – 240,33
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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