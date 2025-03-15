Прыжки в воду. Турнир в Германии. Шлейхер и Терновой победили в синхронных прыжках с вышки, Клюева стала третьей на трехметровом трамплине
Шлейхер и Терновой победили в синхронных прыжках с вышки на турнире в Германии.
Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе.
Прыжки в воду
Турнир в Ростоке (Германия)
Мужчины
Вышка, 10 м, синхронные прыжки
1. Никита Шлейхер – Руслан Терновой (Россия) – 406,53
2. Оле Реслер – Эспен Прензина – 382,14
3. Джейден Айкерманн – Луис Санчес (Германия) – 352,53
Женщины
Трамплин, 3 м
1. Мишель Хаймберг (Швейцария) – 295,95
2. Грейс Рейд (Великобритания) – 295,80
3. Ульяна Клюева (Россия) – 282,00
4. Елизавета Кузина (Россия) – 272,60
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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