Прыгуны в воду Кузнецов, Шлейхер, Тимошинина выступят на турнире в Германии

Российские прыгуны в воду примут участие в соревнованиях International Divers Day, которые пройдут в 13–16 марта в немецком Ростоке.

Об этом сообщает источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.

Из россиян на этом турнире выступят Евгений Кузнецов, Григорий Иванов, Александр Черепахин, Руслан Терновой, Роман Ларин, Елизавета Кузина, Надежда Трифонова, Ульяна Клюева, Юлия Тимошинина, Александра Кедрина, Анна Конаныхина.

Ранее спортсмены получили нейтральный статус для участия в международных стартах.