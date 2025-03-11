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Прыгуны в воду Кузнецов, Шлейхер, Тимошинина выступят на турнире в Германии

Российские прыгуны в воду примут участие в соревнованиях International Divers Day, которые пройдут в 13–16 марта в немецком Ростоке.

Об этом сообщает источник «Матч ТВ», знакомый с ситуацией.

Из россиян на этом турнире выступят Евгений Кузнецов, Григорий Иванов, Александр Черепахин, Руслан Терновой, Роман Ларин, Елизавета Кузина, Надежда Трифонова, Ульяна Клюева, Юлия Тимошинина, Александра Кедрина, Анна Конаныхина.

Ранее спортсмены получили нейтральный статус для участия в международных стартах.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЮлия Тимошинина
Роман Ларин
Руслан Терновой
logoМатч ТВ
прыжки в воду
logoЕвгений Кузнецов
logoАнна Конаныхина
Надежда Трифонова
logoНикита Шлейхер
Ульяна Клюева
Елизавета Кузина
Александр Черепахин
Григорий Иванов
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