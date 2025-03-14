Прыжки в воду. Турнир в Германии. Кузнецов победил на трехметровом трамплине, Россия – в командном миксте, Конаныхина взяла бронзу на вышке

Российские прыгуны в воду одержали победы на турнире в Германии.

Это первый международный старт для российских спортсменов в этом виде с 2022 года. Они участвуют в нейтральном статусе.

Прыжки в воду

Турнир в Ростоке (Германия)

Командный микст

1. Россия (Григорий Иванов – Ульяна Клюева, Руслан Терновой – Юлия Тимошинина) – 401,10

2. Германия – 377,05

3. Сингапур – 304,40

Трамплин, 3 м, мужчины

1. Евгений Кузнецов (Россия) – 432,95

2. Никита Шлейхер (Россия) – 404,45

3. Мэтью Диксон (Великобритания) – 404,25

Вышка, 10 м, женщины

1. Паулин Пфайф (Германия) – 300,90

2. Элоиз Беланже (Канада) – 279,65

3. Анна Конаныхина (Россия) – 266,45