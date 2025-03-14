Прыжки в воду. Турнир в Германии. Кузнецов победил на трехметровом трамплине, Россия – в командном миксте, Конаныхина взяла бронзу на вышке
Российские прыгуны в воду одержали победы на турнире в Германии.
Это первый международный старт для российских спортсменов в этом виде с 2022 года. Они участвуют в нейтральном статусе.
Прыжки в воду
Турнир в Ростоке (Германия)
Командный микст
1. Россия (Григорий Иванов – Ульяна Клюева, Руслан Терновой – Юлия Тимошинина) – 401,10
2. Германия – 377,05
3. Сингапур – 304,40
Трамплин, 3 м, мужчины
1. Евгений Кузнецов (Россия) – 432,95
2. Никита Шлейхер (Россия) – 404,45
3. Мэтью Диксон (Великобритания) – 404,25
Вышка, 10 м, женщины
1. Паулин Пфайф (Германия) – 300,90
2. Элоиз Беланже (Канада) – 279,65
3. Анна Конаныхина (Россия) – 266,45
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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