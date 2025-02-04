Чимрова о нейтральном статусе: «Cпокойно к этому отношусь. Хорошо, что он есть»
Пловчиха Светлана Чимрова порадовалась получению нейтрального статуса.
— Я спокойно к этому отношусь. Хорошо, что есть нейтральный статус.
— Вы не поехали на чемпионат мира. Тяжело это восприняли?
— Нам сказали о чемпионате мира за неделю до чемпионата России. А у меня летом была травма. Подготовка была на восстановление. Прекрасно понимала, что мне лучше не ехать на чемпионат мира. Но сейчас, конечно, хочется выступить на международных соревнованиях, – рассказала двукратный призер чемпионатов мира по плаванию.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
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