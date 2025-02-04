Чимрова о нейтральном статусе: «Cпокойно к этому отношусь. Хорошо, что он есть»

Пловчиха Светлана Чимрова порадовалась получению нейтрального статуса.

— Я спокойно к этому отношусь. Хорошо, что есть нейтральный статус.

— Вы не поехали на чемпионат мира. Тяжело это восприняли?

— Нам сказали о чемпионате мира за неделю до чемпионата России. А у меня летом была травма. Подготовка была на восстановление. Прекрасно понимала, что мне лучше не ехать на чемпионат мира. Но сейчас, конечно, хочется выступить на международных соревнованиях, – рассказала двукратный призер чемпионатов мира по плаванию.