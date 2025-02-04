Пловцы Чимрова, Доринов, Степанов и тренер Чепик получили нейтральный статус

Четыре российских пловца получили нейтральный статус World Aquatics.

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).

Нейтральный статус одобрен Светлане Чимровой, Михаилу Доринову, Александру Харланову, Александру Степанову, а также тренеру Сергею Чепику.