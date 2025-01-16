Олеся Серегина о зарплате от мужа: «Сумму не скажу. Могу и на 50 тысяч жить. А если мне дать 5 миллионов – и их найду куда потратить. Причем с умом»

Экс-ведущая «Матч ТВ» рассказала, сколько денег ей нужно для комфортной жизни.

Телеведущая Олеся Серегина покинула спортивный канал в декабре, проработав там четыре года.

– Собрал несколько твоих цитат. Давай я буду читать, а ты – комментировать. «Перестаю уважать мужчину, за которого мне приходится платить».

– Это у меня в соцсетях спросили, смогла бы я встречаться с мужчиной, который получает меньше меня. Да были у меня мужчины, которые получали меньше. Но я-то хочу жить на определенном уровне. Условно, хочу полететь отдыхать в какое-то место, а парень туда не тянет. И что – либо я одна лечу, либо мне за него платить. А так я не хочу. Мне это психологически сложно принять, мне комфортнее, когда мужчина сильнее меня. Это не значит, что все, кто зарабатывают меньше меня – лузеры. Просто для своей жизни хочу парня с такими критериями, имею право?

Помню, как захейтили бедную девочку, когда спросили, сколько должен зарабатывать мужчина, чтобы она с ним была, и та ответила: ну, миллионов пять. Но есть же такие зарплаты и такие мужчины! Он не то чтобы один на весь мир. Она сама много зарабатывает, все аргументировала, в чем проблема? Но все комменты: «А-а-а, шлюха меркантильная».

У каждого свое видение. Я нашла того, кого искала. Если кому нравится жить с парнем, у которого 5 рублей – вперед, я же не осуждаю. Главное, чтобы вы были счастливы. <...>

– «У меня есть ежемесячный бюджет от мужа. Каждое первое число получаю зарплату на карту».

– Сумму не скажу. И что здесь вообще такого?

– Как будто ты содержанка.

– Содержанка – это когда платишь какой-то женщине. А когда это твоя жена и мать твоих детей, это нормально. Вот у тебя же есть жена. Ты что, не даешь ей деньги?

– Она спокойно может пользоваться моей картой, но зарплату я ей не плачу.

– У меня Дима – айтишник, математик, менеджер. У него иначе устроено мышление, есть понятие бюджета. И мы на старте отношений разговаривали, какая сумма мне необходима в месяц, чтобы все закрывать.

Сюда, например, входят зарплаты сотрудников фонда. То есть я не трачу все на хотелки. Диме без разницы: хочешь – сумку купи, хочешь – деньги людям заплати. Я это сама распределяю. И мне нужно рассчитывать, чтобы хватило на все сферы.

Я – одно из понятных направлений. У Димы есть полное понимание всего бюджета на месяц. Вот есть статья на содержание дома – там и няни, и водители, и так далее. Важно иметь полную картину того, сколько уходит в месяц, а сколько остается и сколько можно потратить на спонтанный отдых.

– Какую сумму на месяц тебе нужно для комфортной жизни?

– Сложно сказать. Потому что на детей – это уже отдельная статья расходов, продукты и шопинг – тоже, ха-ха.

– Окей, сколько нужно без зарплат сотрудникам, шопинга и трат на детей? Тысяч 500?

– Ну, где-то так, да. Но я такой человек, что могу и на 50 тысяч жить. А если мне дать 5 миллионов – и их найду куда потратить. Причем с умом.

Вот сейчас взяла курсы у [Николая] Картозии – это 300 тысяч. Плюс параллельно купила обучение в Сколково – это еще 500. Ну и потратилась на продакшн, чтобы снять контент для себя и своего фонда . То есть я не зависаю целыми днями в салонах красоты. Посмотри – у меня даже маникюра нет.

– «Садик – 85 тысяч в месяц».

– Ага, уже 250.

– Ты понимаешь, какая реакция у людей будет на эти цифры?

– Да я никогда не понимала, почему людей так переклинивает чужой заработок. Кто сколько получает – да не по херу ли?

– Большинство людей в России живет бедно, такие суммы многих шокируют.

– А я вижу других людей.

– Но ты живешь на Рублевке.

– Да я же много где была. В том же Петрозаводске сколько по долгу службы. И там есть прослойка довольно успешных людей. Это как с моими спортсменами: ты можешь сидеть, жаловаться и ждать, что тебе все дадут, а можешь начать что-то делать – и получать.

Моя философия: если поднимешь свой зад и начнешь шевелиться – результат придет. Я так живу всю жизнь. Мне же никто ничего никогда не давал. Я сама себя сделала. После рождения ничего сверху на меня не свалилось.

Всю жизнь что-то пытаюсь. Иногда у меня не получается, иногда расстраиваюсь, иногда кажется, что точно ничего не выйдет, но потом я все равно продолжаю. Это бесконечный процесс, и любой человек может так жить, – рассказала Серегина в интервью Спортсу’’.

«На «Матче» объективизация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Интервью Олеси Серегиной