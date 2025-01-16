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  • «Спортсменам с детства все дают, все за них решают – и они привыкают. Хочу давать удочку, чтобы человек мог сам ловить возможности». Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о задачах своего фонда
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«Спортсменам с детства все дают, все за них решают – и они привыкают. Хочу давать удочку, чтобы человек мог сам ловить возможности». Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о задачах своего фонда

Экс-ведущая «Матч ТВ» Олеся Серегина рассказала о фонде помощи для спортсменов.

– У меня же есть фонд «Дополнительное время». Вот сейчас к тебе ехала, и у нас был созвон с Ассоциацией психологов России. Мы подаем совместный грант президентских инициатив на один проект для спортсменов. Очень интересный, скоро обо всем узнаешь.

– Твой фонд – что это за история?

– Мы даем дополнительное время спортсменам на то, чтобы они могли классно жить. Фонд задумывался прежде всего для того, чтобы помочь уходящим из спорта найти новое предназначение. Проблема понятна каждому, а как ее решать, не знает никто. Сколько великих спортсменов не находят себя или даже спиваются?

И мы опытным путем пытаемся нащупать, как это можно изменить. Столкнулись с тем, что большая часть спортсменов не хочет ничего делать, а просто получить что-то сверху. Им с детства все дают, все за них решают – и они привыкают. Сложно в какой-то момент осознать, что так будет не всегда. 

А я не могу за человека жить его жизнью. Поэтому хочу давать удочку, чтобы он сам мог ловить возможности. 

Вот мы устраивали бизнес-завтраки с представителями больших корпораций, которые заинтересованы в работе со спортсменами. Это возможность пообщаться, рассказать про себя, познакомиться. Так завязываются некоторые истории. Например, Аня Сидорова начала устраивать в «Лужниках» медиакерлинг. 

Даже известным спортсменам нужна помощь. Среди тех, с кем мы работаем – Антон Голоцуцков, Света Кулакова, Аня Чичерова, Лена Доронина из бобслея, Алла Шишкина, Яна Батыршина, Илья Захаров, много регбистов. 

– Как это работает? Вот я закончил карьеру, звоню тебе, что дальше?

– Дальше проходишь несколько ступеней. Сначала спортивный психолог. Нужно понять, есть ли у тебя депрессия. Если да, то ты нам не подходишь. Потому что мы не лечим депрессию, для этого есть специалисты. Если все окей, то идут несколько сеансов с коучем – чтобы выявить направление, в котором было бы оптимально двигаться дальше. 

Наш партнер – АРКС (Ассоциация развития корпоративного спорта), и у них большая база компаний, огромных корпораций – например, «Уралхим». В них развивается корпоративный спорт, люди заинтересованы в работе с атлетами по разным направлениям. Причем не всегда это спорт. Скиллы могут быть разными.

Даже отталкиваясь от видов: командные игроки часто хорошие переговорщики, борцы – директора, управленцы. В этом году мы рассчитываем отобрать несколько спортсменов через HR в крупные корпорации и посмотреть, как они будут там работать.

– До того, как законнектилась с букмекерами, откуда ты брала деньги на фонд?

– Свои. Когда базовые потребности закрыты, хочется делать что-то для других. У меня в планах еще один социальный проект, он будет связан с женщинами. Может, не выгорит, может, я так самоутверждаюсь, но я готова пробовать и вкладываться. У меня нет ни одной сумки Birkin, я не стремлюсь купить модную тачку. Вкладываю деньги в фонд.

Посмотри на меня сейчас, много супербрендов? Да все российское. Ну, кроме часов. У меня нет потребности выглядеть богато. Внутренняя реализация важнее, – рассказала Серегина в интервью Спортсу’’.

«На «Матче» объективизация: «Ты телка с сиськами – стой и улыбайся». Интервью Олеси Серегиной

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Олеся Серегина
Светлана Кулакова
logoАнтон Голоцуцков
Яна Батыршина
logoАлла Шишкина
logoАнна Чичерова
logoИлья Захаров
Елена Доронина
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