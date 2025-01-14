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Свищев о медалях Парижа-2024: «Какая дерьмовая Олимпиада, такие и дерьмовые медали»

Свищев раскритиковал организаторов Олимпиады в Париже за бракованные медали.

Ранее издание La Lettre сообщило, что спортсмены вернули более ста бракованных медалей Парижа‑2024 в оргкомитет Игр. 

«Какая дерьмовая Олимпиада, такие и дерьмовые медали. Вроде бы Франция, Париж – одна из главных столиц мира – и вручить олимпийцам такую дешевку... Стыдно!

Это не соответствует имиджу Олимпийских игр. МОК нужно внимательно следить за качеством Игр и оргкомитета.

Это неуважение к олимпийцам. Для них это смысл всей жизни. Медаль – отображение того, к чему спортсмен стремился, это плата за труды, травмы. И экономить на медальке – это позор.

Вспомните Олимпиаду в Сочи: ни одного скандала с олимпийскими трофеями, ни один человек в мире подобного не заявил! Если нет денег или не умеете проводить турниры, не надо браться за это.

Декларировали, что это будет экологичная Олимпиада, будут купаться в Сене, а получилось что?

В России с любовью относятся ко всем приезжающим спортсменам, независимо от их политического направления, вероисповедания и паспорта. Мы одинаково ко всем относимся с уважением», – заявил депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев. 

Спортсмены вернули более ста бракованных медалей Олимпиады‑2024 в оргкомитет Игр

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
logoДмитрий Свищев
logoОлимпиада-2024
Р-Спорт
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