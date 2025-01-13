Спортсмены вернули более ста бракованных медалей Олимпиады‑2024 в оргкомитет Игр

Спортсмены вернули более ста бракованных медалей Парижа‑2024 в оргкомитет Игр.

Об этом сообщает издание La Lettre.

Во время Олимпиады атлеты в соцсетях жаловались на состояние бронзовых медалей, публикуя фотографии с облезшим покрытием.

По информации источника, жалобы привели к увольнению трех сотрудников Парижского монетного двора, отвечавших за производство и качество медалей.

Отмечается, что дефекты наград связаны с недавним запретом на использование токсичного компонента, который входит в состав лаков. Медали обработали лаком, который до этого не был протестирован в достаточном объеме.

Международный олимпийский комитет (МОК ) сообщил, что возвращенные бракованные медали будут заменены «в ближайшие недели».