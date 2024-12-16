Владимир Путин: «Россия всегда была и останется верна идеалам спорта. И продолжит активно их продвигать – и в стране, и в мире»
Владимир Путин заявил, что Россия продолжит продвигать идеалы спорта.
Об этом президент России сказал во время церемонии награждения российских паралимпийцев в Кремле.
«Россия всегда была и останется верна идеалам спорта. И продолжит активно их продвигать – и в стране, и в мире.
В тесном сотрудничестве, кстати, с нашими друзьями из других государств. Со всеми, для кого значимы непреходящие ценности гуманизма, справедливости и честной борьбы.
Еще раз поздравляю вас с успехом на Паралимпийских играх и с высокими наградами Родины... Всего самого доброго вашим родным, близким. И, конечно, поздравляю вас с приближающимся Новым Годом», – сказал Путин.
На Паралимпийских играх в Париже российские спортсмены завоевали 64 медали (20-21-23).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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