Владимир Путин: «Россия всегда была и останется верна идеалам спорта. И продолжит активно их продвигать – и в стране, и в мире»

Владимир Путин заявил, что Россия продолжит продвигать идеалы спорта.

Об этом президент России сказал во время церемонии награждения российских паралимпийцев в Кремле.

«Россия всегда была и останется верна идеалам спорта. И продолжит активно их продвигать – и в стране, и в мире.

В тесном сотрудничестве, кстати, с нашими друзьями из других государств. Со всеми, для кого значимы непреходящие ценности гуманизма, справедливости и честной борьбы.

Еще раз поздравляю вас с успехом на Паралимпийских играх и с высокими наградами Родины... Всего самого доброго вашим родным, близким. И, конечно, поздравляю вас с приближающимся Новым Годом», – сказал Путин.

На Паралимпийских играх в Париже российские спортсмены завоевали 64 медали (20-21-23).