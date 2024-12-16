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Владимир Путин: «Каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 миллиона рублей»

Каждый призер паралимпийских игр в Париже получит премию в 3 миллиона рублей.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с российскими паралимпийцами.  

«Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 миллиона рублей», – сказал Путин.

На Паралимпийских играх в Париже российские спортсмены завоевали 64 медали (20-21-23). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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