Владимир Путин: «Каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 миллиона рублей»
Каждый призер паралимпийских игр в Париже получит премию в 3 миллиона рублей.
Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с российскими паралимпийцами.
«Хочу проинформировать вас о том, что дополнительно к тому, что было сделано, каждый из здесь присутствующих, каждый призер Паралимпийских игр получит премию в 3 миллиона рублей», – сказал Путин.
На Паралимпийских играх в Париже российские спортсмены завоевали 64 медали (20-21-23).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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