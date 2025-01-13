Киселева о допуске россиян в синхронном плавании: «Мы продолжаем упорно трудиться и готовы вернуться»

Киселева считает, что российские синхронистки готовы вернуться на мировую арену.

«Мы ни на секунду, ни на день, ни на месяц не прерывали своей работы. Работали в тех же объемах и на том же уровне, как и до момента нашего отстранения.

Мы продолжаем упорно трудиться и готовы вернуться», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева.

В ноябре 2024 года World Aquatics разрешила представителям синхронного плавания из России выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.