Дорошко о допуске синхронисток: «Не могу сказать, что я сильно обрадовалась. Не хочется, чтобы нас не оценили по достоинству»

Майя Дорошко высказалась о допуске российских синхронисток на мировую арену.

Ранее World Aquatics разрешила представителям синхронного плавания из России выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

– Не могу сказать, что я сильно обрадовалась. На самом деле, страшно. Мы долго отсутствовали на международной арене, за это время наш вид спорта кардинально поменялся, стал еще более субъективным. Я ни в коем случае не сомневаюсь в нашем уровне, уверена, мы на высоте по технике исполнения и программам. Но не хочется, чтобы нас из вредности или по каким‑то причинам не оценили по достоинству.

– То есть вы беспокоитесь из‑за перемен и судейства?

– Да.

– Смотрели Олимпийские игры в Париже?

– Из дуэтов смотрела сборную Китая, группы – отрывками.

– Там даже участницы не сильно разобрались, почему в итоге рассудили так, а не иначе.

– Как понимаю, какие‑то судьи сказали своим командам, что не будут обнулять оценки и будут ставить максимальную сложность. Другие сборные не знали, поэтому ставили среднюю сложность. Меня в целом раздражает ситуация, что правила придумывают люди, которые никогда ничего подобного не делали. Недавно опять внесли правки, но никто не протестует, видимо, всех устраивает, что на одном старте ты первый, на втором – 15‑й.

– Может быть, рано провели Олимпиаду по новым правилам? И редакций было много?

– Да, спортсменки и тренеры уже не успевают за таким ритмом изменений.

– Татьяна Гайдай и вы пока не встаете в группу?

– Там есть укомплектованный состав. Пока таких разговоров не было.

– На чемпионате мира ведь нет такого, что дуэт обязательно должен стоять в группе?

– Такого, слава богу, нет, – сказала Дорошко.