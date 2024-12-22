  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Дорошко о допуске синхронисток: «Не могу сказать, что я сильно обрадовалась. Не хочется, чтобы нас не оценили по достоинству»
0

Дорошко о допуске синхронисток: «Не могу сказать, что я сильно обрадовалась. Не хочется, чтобы нас не оценили по достоинству»

Майя Дорошко высказалась о допуске российских синхронисток на мировую арену.

Ранее World Aquatics разрешила представителям синхронного плавания из России выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

– Не могу сказать, что я сильно обрадовалась. На самом деле, страшно. Мы долго отсутствовали на международной арене, за это время наш вид спорта кардинально поменялся, стал еще более субъективным. Я ни в коем случае не сомневаюсь в нашем уровне, уверена, мы на высоте по технике исполнения и программам. Но не хочется, чтобы нас из вредности или по каким‑то причинам не оценили по достоинству.

– То есть вы беспокоитесь из‑за перемен и судейства?

– Да.

– Смотрели Олимпийские игры в Париже?

– Из дуэтов смотрела сборную Китая, группы – отрывками.

– Там даже участницы не сильно разобрались, почему в итоге рассудили так, а не иначе.

– Как понимаю, какие‑то судьи сказали своим командам, что не будут обнулять оценки и будут ставить максимальную сложность. Другие сборные не знали, поэтому ставили среднюю сложность. Меня в целом раздражает ситуация, что правила придумывают люди, которые никогда ничего подобного не делали. Недавно опять внесли правки, но никто не протестует, видимо, всех устраивает, что на одном старте ты первый, на втором – 15‑й.

– Может быть, рано провели Олимпиаду по новым правилам? И редакций было много?

– Да, спортсменки и тренеры уже не успевают за таким ритмом изменений.

– Татьяна Гайдай и вы пока не встаете в группу?

– Там есть укомплектованный состав. Пока таких разговоров не было.

– На чемпионате мира ведь нет такого, что дуэт обязательно должен стоять в группе?

– Такого, слава богу, нет, – сказала Дорошко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
logoОлимпиада-2024
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
Майя Дорошко
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Ромашина о синхронном плавании на Олимпиаде-2024: «На пьедестал поднялись спортсмены, которые раньше занимали 8-10-е места. Для нас это смотрится странновато»
822 октября, 16:06
Татьяна Данченко: «Мы бы в Париже у всех выиграли. Мы как были выше по исполнению, образу, скорости, так и остались»
213 сентября, 11:07
Алла Шишкина: «Турниры в нашей стране порой даже сильнее Игр, которые мы видели в Париже. Наши спортсмены, которых не допустили, сильнейшие»
21 августа, 16:18
Рекомендуем
Главные новости
Потанин о российских пловцах на ЧМ: «Наши болельщики истосковались по таким вот большим победам»
7сегодня, 17:59
Чикунова о чемпионате мира: «Возвращение спустя три года получилось феноменальным. Встретила много друзей, нас были рады видеть»
1сегодня, 09:11
Евгения Чикунова: «Нет никакой уверенности, что меня допустили бы до Олимпиады. Это все рассуждения «если бы»
11вчера, 10:02
Тренер Лифинцева: «Сейчас будет испытание славой, деньгами, и я помогу Мирону его пройти»
7вчера, 09:38
Иван Кожакин: «Смотрел чемпионат мира с чувством сожаления, что я не там. Буду настраиваться на большую воду, отбираться на ЧМ в Сингапур с первых мест»
1вчера, 09:14
Пловчиха Степанова о чемпионате мира: «Очень классное соревнование, мне понравилось. Под конец настроилась и расплылась»
1вчера, 09:00
Владимир Сальников: «Рылов и Колесников могут получить нейтральный статус. Мотивация у них есть»
3вчера, 07:01
Владимир Сальников: «Чикунова переболела незадолго до чемпионата мира. Последствия болезни всегда сказываются»
1вчера, 06:49
Плавание. Кубок Сальникова. Колесников, Чикунова, Самусенко, Корнев, Чимрова, Клепикова одержали победы, Лифинцев и Ефимова – 2-е, другие результаты
120 декабря, 20:42
Сальников о выплате призовых российским пловцам за чемпионат мира: «Берем на себя обязательства. Вопрос будет решен»
120 декабря, 20:32
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
сегодня, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Рекомендуем