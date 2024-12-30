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Брусникина о синхронном плавании: «Главная задача – вернуться на пьедестал почета мировых первенств»

Ольга Брусникина назвала возвращение российских синхронисток главной задачей.

Брусникина – трехкратная олимпийская чемпионка, вице-президент Федерации водных видов спорта России. Международная федерация (World Aquatics) разрешает россиянам выступать на соревнованиях в нейтральном статусе.

– Но 2024-й стал еще и тем годом, в котором прервалась золотая серия российского синхронного плавания на Олимпиадах. Как лично вы, человек, который принес первое историческое золото России на Играх в дуэте с Марией Киселевой, восприняли это?

– Наблюдала за этим с тяжелым сердцем. Наша золотая серия на Олимпиадах прервана, но мы все прекрасно знаем, что не все сильнейшие спортсмены мира приняли участие в Играх. Сильнейшие российские синхронистки не смогли выступить в Париже. И не потому, что мы сами отказались, а потому, что у нас даже не было возможности отобраться.

Таковы обстоятельства. Но в эту паузу была возможность все переосмыслить, посмотреть, как будут работать новые правила и что нужно, чтобы в новых условиях по-прежнему занимать лидерские позиции. Сейчас наша задача – выстроить правильную стратегию к Олимпийским играм-2028. <...>

– Возвращение на международную арену – главная цель. Но что будет с российским календарем? Сохраните Гран-при?

– Надеемся, что руководство объединенной федерации нас в этом поддержит, как и в проведении Кубка федерации. Хотели бы, чтобы осуществился план по проведению соревнований «Олимпийские надежды», которые запланировали этим летом вместе с Олимпийским комитетом России (ОКР) для юниоров и юношей.

Мы расширяем географию: впервые в следующем году пройдут всероссийские соревнования во Владивостоке, куда неожиданно захотели поехать многие представители регионов. Так что планы насыщенные. Но главная задача – вернуться на пьедестал почета мировых первенств. Главные старты – чемпионат мира в Сингапуре, юношеский чемпионат мира (13-15 лет) в Афинах.

К сожалению, для юниорского возраста пока нет доступного официального старта под эгидой World Aquatics. Есть этапы Кубка мира, куда юниоры тоже могут поехать, но пока этот вопрос остается открытым со стороны тренерского совета, – сказала Брусникина.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Ольга Брусникина
синхронное плавание
Федерация водных видов спорта России
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoЛос-Анджелес-2028
logoОлимпиада-2024
logoОлимпийская сборная России
World Aquatics (FINA)
Кубок мира
ОКР
logoМария Киселева
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