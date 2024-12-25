Татьяна Данченко: «Ехать на чемпионат мира надо однозначно. Если дадут нейтральный статус, поедем и будем биться»

Тренер Татьяна Данченко считает, что российские синхронистки должны ехать на ЧМ.

Ранее World Aquatics разрешила представителям синхронного плавания из России выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. После этих новостей лидеры сборной выступили на Кубке федерации в Москве.

– Информация от World Aquatics как‑то поменяла настроение перед Кубком федерации?

– Мы были сосредоточены на соревнованиях. И вообще к каждому старту эмоциональный фон, фон тревожности в целом у меня повышается. И то, что та информация прошла, на меня не повлияло. Девчонкам, наверное, это добавило больше ответственности. Стало уже понятно, что Кубок федерации будет одним из прикидочных стартов, чтобы понимать вообще на каком уровне мы находимся.

– «Чемпионат мира» уже про себя произносите в контексте возможного участия?

– Я уже прошла все стадии принятия.

– Майя Дорошко сказала, что в вашем субъективном виде возвращение – очень тревожный момент.

– У меня сначала на изменение в правилах была странная эмоциональная реакция – никакая вообще. Вдогонку уже пошел анализ всей ситуации. Понимаю, что ехать на чемпионат мира надо однозначно. Если дадут нейтральный статус, поедем и будем биться. Максимально будем стараться показать свой результат.

Но у нас не секунды и не голы, у нас результат определяется оценкой судей, а человеческий фактор преобладает. Будут люди, которые рады видеть нас и рады хорошей конкуренции. Но мы готовы к тому, что найдутся люди, которые не рады будут видеть нас. Это добавляет тревожности и нагрузки, ответственности. Да, такое есть, – сказала Данченко.