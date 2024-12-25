  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Татьяна Данченко: «Ехать на чемпионат мира надо однозначно. Если дадут нейтральный статус, поедем и будем биться»
1

Татьяна Данченко: «Ехать на чемпионат мира надо однозначно. Если дадут нейтральный статус, поедем и будем биться»

Тренер Татьяна Данченко считает, что российские синхронистки должны ехать на ЧМ.

Ранее World Aquatics разрешила представителям синхронного плавания из России выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе. После этих новостей лидеры сборной выступили на Кубке федерации в Москве.

– Информация от World Aquatics как‑то поменяла настроение перед Кубком федерации?

– Мы были сосредоточены на соревнованиях. И вообще к каждому старту эмоциональный фон, фон тревожности в целом у меня повышается. И то, что та информация прошла, на меня не повлияло. Девчонкам, наверное, это добавило больше ответственности. Стало уже понятно, что Кубок федерации будет одним из прикидочных стартов, чтобы понимать вообще на каком уровне мы находимся.

– «Чемпионат мира» уже про себя произносите в контексте возможного участия?

– Я уже прошла все стадии принятия.

– Майя Дорошко сказала, что в вашем субъективном виде возвращение – очень тревожный момент.

– У меня сначала на изменение в правилах была странная эмоциональная реакция – никакая вообще. Вдогонку уже пошел анализ всей ситуации. Понимаю, что ехать на чемпионат мира надо однозначно. Если дадут нейтральный статус, поедем и будем биться. Максимально будем стараться показать свой результат.

Но у нас не секунды и не голы, у нас результат определяется оценкой судей, а человеческий фактор преобладает. Будут люди, которые рады видеть нас и рады хорошей конкуренции. Но мы готовы к тому, что найдутся люди, которые не рады будут видеть нас. Это добавляет тревожности и нагрузки, ответственности. Да, такое есть, – сказала Данченко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
Татьяна Данченко
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Тренер российских синхронисток Покровская: «Мы готовимся к чемпионату мира. Документы пока не подавали, процесс только начался»
117 декабря, 08:24
Российские синхронистки планируют заявиться на чемпионат мира 2025 года в нейтральном статусе
1016 декабря, 16:02
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря, 09:10
Рекомендуем
Главные новости
Пригода о фото с Лилли Кинг на пьедестале ЧМ: «На награждение выходил с мыслями о том, что у меня впереди еще эстафета. Есть фотография с последнего дня, там я с улыбкой»
вчера, 14:39
Кирилл Пригода: «Соперники на чемпионате мира встречали нас очень хорошо. Все были рады видеть российских спортсменов, борьба была достойной»
вчера, 13:02
Министр спорта Татарстана: «Если нормализуется ситуация, то World Aquatics готовы отдать нам Кубок мира по плаванию, провести его у нас»
вчера, 08:41
Депутат Свищев: «Главным событием 2024 года стал ЧМ по плаванию на короткой воде. Наши спортсмены феерично вернулись в международный спорт после большого перерыва»
4вчера, 05:52
Лифинцев об общении с иностранными пловцами на ЧМ: «Всем старался улыбаться – заявить о себе, показать, что я не враг, я хороший парень»
23 декабря, 20:45
Лифинцев о нейтральном статусе: «Меня порадовало, что после старта не брали интервью. Думаю, мне это сыграло на руку»
23 декабря, 20:33
Пригода о российских пловцах на ЧМ: «Мы были все очень голодны и остаемся голодными»
23 декабря, 15:25
Дорошко о допуске синхронисток: «Не могу сказать, что я сильно обрадовалась. Не хочется, чтобы нас не оценили по достоинству»
22 декабря, 20:46
Потанин о российских пловцах на ЧМ: «Наши болельщики истосковались по таким вот большим победам»
722 декабря, 17:59
Чикунова о чемпионате мира: «Возвращение спустя три года получилось феноменальным. Встретила много друзей, нас были рады видеть»
122 декабря, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря, 10:05
Кирилл Пригода: «Я планирую выступать и дальше. Сейчас нет таких рамок, что ты можешь быть спортсменом уровня сборной исключительно с 18 до 25 лет»
116 декабря, 19:07
Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»
316 декабря, 09:10
РУСАДА с января по ноябрь 2024 года взяло у спортсменов более 10 700 допинг-проб
211 декабря, 07:42
Дегтярев о нейтральном статусе: «Мы не осуждаем спортсменов, они от гимна, герба не отказывались – их лишили»
57 декабря, 14:35
Чемпионка Европы по сапбордингу Новицкая: «Я бы хотела привлекать лыжников в наш вид спорта»
123 ноября, 09:28
Депутат Свищев: «Результаты выборов в США, хоть и косвенно, но повлияют на наше возвращение в спорт»
2531 октября, 10:40
Светлана Ромашина: «Я давно забыла про все свои медали. На жизнь это никак не влияет»
17 октября, 09:40
Федерация синхронного плавания России одобрила вступление в объединенную федерацию водных видов спорта
5 октября, 20:05
Федерация водного поло России проголосовала за вступление в единую федерацию водных видов спорта
14 октября, 09:26
Рекомендуем