МОК предоставит Гэри Холлу копии олимпийских наград, которых пловец лишился во время пожара в Калифорнии
МОК предоставит Гэри Холлу копии наград, которых он лишился при пожаре в Калифорнии.
Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию американец Гэри Холл-младший потерял дом во время пожара в Лос-Анджелесе. В здании остались десять олимпийских наград спортсмена.
«Мы полностью солидарны с гражданами Лос-Анджелеса и восхищаемся неустанной работой пожарных и сил безопасности.
В настоящее время все внимание должно быть сосредоточено на борьбе с пожарами и защите людей и имущества.
Мы также узнали, что великий олимпиец Гэри Холл-младший потерял свои медали в огне. МОК предоставит ему копии», – цитирует МОК заявление Томаса Баха.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: X МОК
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