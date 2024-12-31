Дмитрий Васильев: «Спортсменом года в России назову Мирона Лифинцева. Вряд ли кто-то поспорит с этим, он герой года в нашем спорте»
Дмитрий Васильев назвал Мирона Лифинцева спортсменом года в России.
Лифинцев выиграл пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, две личных и три – в эстафетах.
«Спортсменом года в России назову Мирона Лифинцева. Вряд ли кто-то поспорит с этим, он герой года в нашем спорте.
Мирон стал пятикратным чемпионом мира в самый неожиданный момент. Лишь за две недели до чемпионата мира было объявлено, что наша команда поедет на турнир.
Лифинцев собрался в кратчайший срок и показал выдающийся результат», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Все про спорт»
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