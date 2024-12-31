Дмитрий Васильев: «Спортсменом года в России назову Мирона Лифинцева. Вряд ли кто-то поспорит с этим, он герой года в нашем спорте»

Дмитрий Васильев назвал Мирона Лифинцева спортсменом года в России.

Лифинцев выиграл пять золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште, две личных и три – в эстафетах.

«Спортсменом года в России назову Мирона Лифинцева. Вряд ли кто-то поспорит с этим, он герой года в нашем спорте.

Мирон стал пятикратным чемпионом мира в самый неожиданный момент. Лишь за две недели до чемпионата мира было объявлено, что наша команда поедет на турнир.

Лифинцев собрался в кратчайший срок и показал выдающийся результат», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону.