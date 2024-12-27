Лифинцев о настрое перед стартами: «Если ты злой – вообще идеально. Ты наплавал, мышцы все запомнили, голова тебе не нужна, тело все сделает за тебя»

Мирон Лифинцев рассказал, как настраивается на соревнования.

В декабре российский пловец завоевал пять золотых медалей чемпионата мира на короткой воде в Будапеште.

– Как настраиваешься перед стартами?

– Считаю, надо как‑то спокойно к этому подходить. Если переживаешь, послушай музыку, постарайся отвлечься. Если ты заряжен – это хорошо. Если ты злой – вообще идеально.

Для меня лучше хладнокровие. Твои мышцы все сделают за тебя. Ты наплавал, мышцы все запомнили, голова тебе не нужна, тело все сделает за тебя. Главное – не есть ничего нового на соревнованиях. Вдруг аллергия или живот заболит. Ни в коем случае, – сказал Лифинцев .

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