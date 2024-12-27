Лифинцев о настрое перед стартами: «Если ты злой – вообще идеально. Ты наплавал, мышцы все запомнили, голова тебе не нужна, тело все сделает за тебя»
Мирон Лифинцев рассказал, как настраивается на соревнования.
В декабре российский пловец завоевал пять золотых медалей чемпионата мира на короткой воде в Будапеште.
– Как настраиваешься перед стартами?
– Считаю, надо как‑то спокойно к этому подходить. Если переживаешь, послушай музыку, постарайся отвлечься. Если ты заряжен – это хорошо. Если ты злой – вообще идеально.
Для меня лучше хладнокровие. Твои мышцы все сделают за тебя. Ты наплавал, мышцы все запомнили, голова тебе не нужна, тело все сделает за тебя. Главное – не есть ничего нового на соревнованиях. Вдруг аллергия или живот заболит. Ни в коем случае, – сказал Лифинцев.
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«У нас запрещены слова «устал» и «не могу». Кто и как подготовил Мирона Лифинцева, взявшего 5 золотых на ЧМ
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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