Тренер Лифинцева о ЧМ: «К нам отнеслись очень хорошо. Мирона все соперники поздравляли и говорили: «Наконец-то мы тебя увидели вживую»
– К нам все отнеслись очень хорошо. Нас хорошо встретили, нас все знают. Мирона все соперники поздравляли и говорили: «Наконец-то мы тебя увидели вживую».
Да, мы в нейтральном статусе, но как поется в нашем гимне: «Нам силу дает наша верность Отчизне, так было, так есть и так будет всегда». Мы не предатели, мы показали всему миру, что жили, живы и будем жить. Я считаю, что второе общекомандное место – очень высокий результат после трех лет без стартов высшего мирового уровня.
Я увидела много ошибок. На внутренней арене глаз часто замыливается, а мировые первенства позволяют многое увидеть. Булки расслаблять не собираемся.
– То есть это не предел.
– Конечно, нет! У нас есть запас. И сейчас есть, и будем продолжать нарабатывать.
– Лифинцев теперь в новом статусе: лидер сборной России.
– Я еще до Олимпийских игр-2024 видела англоязычное видео, где разбирался юниорский мировой рекорд Мирона, и вся информация о его результатах за три или четыре года. И в конце было: «Как жаль, что такого спортсмена не будет на Играх в Париже».
Его сравнивали с Климентом Колесниковым. Нас это, кстати, не смущает, а даже льстит. Клим – выдающийся спортсмен, мировой рекордсмен. Вообще, вся команда спинистов в сборной России очень сильна и очень дружна.
А что касается Олимпиады... С ней не вышло, но, значит, следующие старты будут наши! Бог что-то забирает, что-то дает. У нас забрали Олимпиаду, но неожиданно дали чемпионат мира-2024, где удалось завоевать золото, – сказала Ольга Байдалова.
«У нас запрещены слова «устал» и «не могу». Кто и как подготовил Мирона Лифинцева, взявшего 5 золотых на ЧМ
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