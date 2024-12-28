Михаил Дегтярев: «Все соскучились по нашим атлетам, кроме отъявленных русофобов. Зрелищность с нашими пловцами, конькобежцами, фигуристами будет более высокой»
«Вопрос безопасности: от наших пловцов слышали, что их прекрасно принимали коллеги из других команд, никакой травли, никто не задирался.
Все соскучились по нашим атлетам, кроме отъявленных русофобов. Зрелищность с нашими пловцами, конькобежцами, фигуристами будет более высокой, мировой спорт только выиграет от возвращения наших спортсменов.
Выбираться наша страна предлагает постепенно и бороться в юридическом ключе, не призывая ни к насилию, ни к потрясанию кулаками. Мы не должны чинить препятствия внутри страны и так находящимся под давлением нашим спортсменам.
Постепенно возвращаемся. Да, пока под нейтральным флагом, больно, неприятно, но это один из этапов, который нужно пройти. Мы не можем взять и прекратить соревнования», – сказал министр спорта РФ в интервью телеканалу «Россия 24».
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