Депутат Свищев: «Главным событием 2024 года стал ЧМ по плаванию на короткой воде. Наши спортсмены феерично вернулись в международный спорт после большого перерыва»

Депутат Дмитрий Свищев назвал главное событие 2024 года в спорте.

«Главным событием 2024 года стал чемпионат мира по плаванию на короткой воде, который прошел в Будапеште. Там наши спортсмены завоевали 10 медалей, они феерично вернулись в большой международный спорт после большого перерыва.

Может быть, тренеры и руководители федерации ожидали других результатов, но лично меня вдохновили достижения наших пловцов», – сказал член комитета Госдумы РФ по физкультуре и спорту Свищев .

ЧМ на короткой воде проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские пловцы выступали в нейтральном статусе и завоевали шесть золотых и четыре серебряные награды.

Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ