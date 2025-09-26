Призер чемпионата мира по плаванию Мариус Куш выступит на «Играх на стероидах»

Призер ЧМ по плаванию Мариус Куш примет участие в «Играх на стероидах».

Enhanced Games («Расширенные игры», также их неофициально называют «Олимпиадой на стероидах») – турнир, на котором участников не будут тестировать на допинг.

Соревнования пройдут в мае 2026 года в Лас-Вегасе.

Кушу 32 года, он является бронзовым призером ЧМ-2022 по плаванию на короткой воде и чемпионом Европы на дистанции 100 м баттерфляем, участником Олимпийских игр в составе сборной Германии.