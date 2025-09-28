0

Россияне стали лучшими в медальном зачете чемпионата мира по параплаванию

Российские спортсмены стали победителями медального зачета чемпионата мира по параплаванию, который проходил в Сингапуре с 21 по 27 сентября.

Всего на счету россиян 60 наград (21 золотая, 20 серебряных и 19 бронзовых). Ближе всех по количеству побед оказались итальянцы (18-17-11) и американцы (18-6-11).

Пять золотых медалей у россиян завоевала Дарья Лукьяненко, четыре выиграл Егор Щитковский, две – Роман Жданов. По разу на верхнюю ступень пьедестала поднялись Андрей Калина, Мира Ларионова, Дмитрий Черняев, Мария Павлова, Диана Кольцова, Тимофей Гук, Мария Латрицкая, Андрей Граничка, Виктория Ищиулова и Валерия Шабалина.

Россияне выступали в нейтральном статусе. Официально результат команды в медальном зачете не учитывался.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Егор Щитковский
плавание
logoпаралимпийская сборная России жен
Валерия Шабалина
Роман Жданов
Андрей Калина
Виктория Ищиулова
Дмитрий Черняев
logoпаралимпийская сборная России
Мария Павлова
Дарья Лукьяненко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
Минспорт Украины выразил недовольство из-за восстановления статуса Паралимпийского комитета России
57сегодня, 08:33
Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2026 года пройдет в Пекине
26 сентября, 13:41
Евгений Шаронов покинул пост вице-президента ФВВСР по водному поло
26 сентября, 09:58
Призер чемпионата мира по плаванию Мариус Куш выступит на «Играх на стероидах»
26 сентября, 07:41
Мать пропавшего пловца Свечникова: «Мы думаем, что организаторы что-то скрывают, так как нет записей с заплыва»
24 сентября, 19:44
Пловчиха Трофимова: «Мне нравится моя фигура и как я выгляжу. У меня не было никаких комплексов по поводу внешности»
23 сентября, 09:05
Вице-премьер Чернышенко: «Уровень исполнения госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта» составляет более 99%»
5322 сентября, 13:54
Юлия Ефимова планирует участвовать в чемпионате России на короткой воде
22 сентября, 10:39
Синхронистка Гурбанбердиева: «В развитии технологий, роботов и ИИ нет ничего плохого, если все это не становится заменой человеку. Увы, сейчас тенденция именно такова»
22 сентября, 09:18
Российский Красный Крест подключился к поискам пловца Свечникова
19 сентября, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23