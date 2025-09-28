Россияне стали лучшими в медальном зачете чемпионата мира по параплаванию
Российские спортсмены стали победителями медального зачета чемпионата мира по параплаванию, который проходил в Сингапуре с 21 по 27 сентября.
Всего на счету россиян 60 наград (21 золотая, 20 серебряных и 19 бронзовых). Ближе всех по количеству побед оказались итальянцы (18-17-11) и американцы (18-6-11).
Пять золотых медалей у россиян завоевала Дарья Лукьяненко, четыре выиграл Егор Щитковский, две – Роман Жданов. По разу на верхнюю ступень пьедестала поднялись Андрей Калина, Мира Ларионова, Дмитрий Черняев, Мария Павлова, Диана Кольцова, Тимофей Гук, Мария Латрицкая, Андрей Граничка, Виктория Ищиулова и Валерия Шабалина.
Россияне выступали в нейтральном статусе. Официально результат команды в медальном зачете не учитывался.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
