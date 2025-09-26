Евгений Шаронов покинул пост вице-президента ФВВСР по водному поло

Евгений Шаронов покинул пост вице-президента Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) по водному поло.

Об этом сообщила пресс-служба организации. Шаронов продолжит работу на должности советника президента ФВВСР, сосредоточится на стратегическом и международном развитии вида спорта.

Сейчас за развитие водного поло в федерации отвечает Светлана Древаль, которая с апреля 2025-го возглавляет дирекцию по этому виду спорта в ФВВСР. В числе ключевых задач – укрепление системы подготовки спортивного резерва и тренерского состава, а также расширение региональной инфраструктуры для привлечения в дисциплину нового поколения спортсменов.

«Благодарю руководство федерации за оказанное доверие и поддержку. В наших планах – решение масштабных задач: возвращение команд по водному поло на международную арену и активное продвижение этого красивого и динамичного вида спорта», – заявила Древаль.

Древаль является бронзовым призером Олимпийских игр 2000 года, заслуженным мастером спорта России, судьей международной категории.