0

Евгений Шаронов покинул пост вице-президента ФВВСР по водному поло

Евгений Шаронов покинул пост вице-президента Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) по водному поло.

Об этом сообщила пресс-служба организации. Шаронов продолжит работу на должности советника президента ФВВСР, сосредоточится на стратегическом и международном развитии вида спорта.

Сейчас за развитие водного поло в федерации отвечает Светлана Древаль, которая с апреля 2025-го возглавляет дирекцию по этому виду спорта в ФВВСР. В числе ключевых задач – укрепление системы подготовки спортивного резерва и тренерского состава, а также расширение региональной инфраструктуры для привлечения в дисциплину нового поколения спортсменов.

«Благодарю руководство федерации за оказанное доверие и поддержку. В наших планах – решение масштабных задач: возвращение команд по водному поло на международную арену и активное продвижение этого красивого и динамичного вида спорта», – заявила Древаль.

Древаль является бронзовым призером Олимпийских игр 2000 года, заслуженным мастером спорта России, судьей международной категории.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ФВВСР
Евгений Шаронов
водное поло
Светлана Древаль
Федерация водных видов спорта России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Главные новости
Призер чемпионата мира по плаванию Мариус Куш выступит на «Играх на стероидах»
сегодня, 07:41
Мать пропавшего пловца Свечникова: «Мы думаем, что организаторы что-то скрывают, так как нет записей с заплыва»
24 сентября, 19:44
Пловчиха Трофимова: «Мне нравится моя фигура и как я выгляжу. У меня не было никаких комплексов по поводу внешности»
23 сентября, 09:05
Вице-премьер Чернышенко: «Уровень исполнения госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта» составляет более 99%»
5322 сентября, 13:54
Юлия Ефимова планирует участвовать в чемпионате России на короткой воде
22 сентября, 10:39
Синхронистка Гурбанбердиева: «В развитии технологий, роботов и ИИ нет ничего плохого, если все это не становится заменой человеку. Увы, сейчас тенденция именно такова»
22 сентября, 09:18
Российский Красный Крест подключился к поискам пловца Свечникова
19 сентября, 18:55
Ковентри о взаимодействии с ОКР: «Контактируем со всеми национальными олимпийскими комитетами»
19 сентября, 15:40
Ромашина, Коротышкин, Гальперин и Саутин вошли в техкомитеты World Aquatics
218 сентября, 14:44
Семья пропавшего пловца Свечникова потребует компенсацию от организаторов заплыва в Босфоре
317 сентября, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Клепикова о том, почему назвала кота Спартаком: «Я плавала в бассейне «Спартак», где его и получила»
4 сентября, 13:51
Чигирева о синхронном плавании на ЧМ: «Мы были готовы, что где‑то придержат оценки или нервы будут шалить. Каждая медаль была очень эмоциональной»
4 августа, 19:09
Хоккейный «Ак Барс» поздравил пловца Минакова с золотом чемпионата мира: «Гордимся нашим татарстанским спортсменом»
4 августа, 19:00
Путин поздравил российских пловцов с золотом в эстафете: «Ваш триумф стал ярким, вдохновляющим завершением выступления нашей сборной на ЧМ в Сингапуре»
34 августа, 16:04
«Закрылся мой гештальт. Первая золотая медаль в жизни на уровне чемпионата мира». Гана Максимова об итогах турнира
1 августа, 06:54
Прыгун в воду Бондарь: «У меня была восстановительная пауза. Снизил нагрузку до минимума, какое-то время не поднимался на 10-метровую вышку»
26 июля, 08:28
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23