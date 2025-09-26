Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2026 года пройдет в Пекине
Пекин примет чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2026 году.
Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации водных видов (World Aquatics).
Соревнования состоятся с 1 по 6 декабря 2026 года.
ЧМ по плаванию в 25-метровом бассейне проводится раз в два года. В 2024 году турнир проходил в Будапеште.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: World Aquatics
