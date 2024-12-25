Дмитрий Губерниев: «Главные герои 2024 года для меня – каноист Петров, пловцы Бородин и Лифинцев. Но все-таки выделю Петрова»
«Главные герои 2024 года для меня – это каноист Захар Петров, пловцы Илья Бородин и Мирон Лифинцев. Но я все-таки выделю Петрова. Он не плыл по течению, преодолевая очень многое. Даже в его команде говорили: «Ты собрался на Олимпиаду в Париж? Ты что – предатель?»
Но Захар выдержал, прошел через все трудности и сложности и выступил в Париже. Спортсмен со своей позицией, не побоялся и стал героем спорта. И хочу отметить Евгения Архипова, президента Федерации по гребле за такой выдающийся год», – сказал комментатор.
Также он назвал лучших спортсменов 2024 года в игровых видах спорта.
«Конечно, это хоккеист Сергей Бобровский и суперзвезда мирового волейбола Арина Федоровцева. И еще Никита Кучеров, который вошел в пятерку лучших игроков в истории НХЛ по количеству результативных передач за сезон. Вот такая шестерка лучших спортсменов года по моему мнению», – отметил Дмитрий Губерниев.
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