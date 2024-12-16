Губерниев о российских пловцах: «Закрываться нашим сейчас нельзя. Чтобы великие типа Рылова не говорили, что о них вспоминают только во время ЧМ и ЧЕ»

Дмитрий Губерниев призвал российских пловцов после ЧМ не закрываться медийно.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.

«Лишний раз жаль, что потенциал команды мы даже не попытались увидеть [на Олимпиаде] в Париже. Видно, что это одна из лучших сборных. Обидно за пропуск Олимпиады. Но, конечно, снимаю шляпу перед командой. Мотивация была запредельная, на пик вышли на чемпионате России, сумели его сохранить и даже приумножить к чемпионату мира.

Это золото – жирный восклицательный знак в конце. Горжусь нашей школой плавания, ребятами. Еще раз скажу, что они все заслуживают самых теплых слов. Будем встречать на родине с гордостью.

Сейчас у спортсменов с нейтральным статусом есть определенные ограничения, но ребятам по возвращении важно не потеряться с медийной точки зрения. Многие люди ведь даже не знают, что есть такой турнир, как ЧМ, несмотря на прямые эфиры. Мы отвыкли от мирового спорта.

Людям в федерации плавания надо брать пример с гребли, они очень хорошо использовали медийный ресурс. Каноист Захар Петров был в студии «Громко», Занин ездил на его родину, снимал материал.

Закрываться сейчас нашим пловцам нельзя. Чтобы потом наши великие [пловцы] типа Рылова не говорили, что о них вспоминают только во время ЧМ и ЧЕ. Важно заявлять о себе не только в бассейне, а мы поможем раскрыться ребятам по полной», – сказал спортивный комментатор Губерниев .

Евгений Рылов: «Что по телевизору показывают, то люди и будут считать популярным видом спорта. О плавании говорят, только когда проходит чемпионат мира или Европы»

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