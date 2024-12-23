Лифинцев об общении с иностранными пловцами на ЧМ: «Всем старался улыбаться – заявить о себе, показать, что я не враг, я хороший парень»

Пловец Мирон Лифинцев рассказал об общении с иностранцами на ЧМ в Будапеште.

– Из международного плавательного сообщества с кем удалось подружиться, познакомиться?

– Я всем старался улыбаться – заявить о себе, показать, что я не враг, я хороший парень. Был со всеми дружелюбен, лишний раз мог подойти – поздороваться, пожелать удачи. С кем-то удалось пообщаться, например с венгром Хубертом Кошем. Все они хорошие ребята, они не были к нам противоположно настроены, поэтому я старался подружиться.

– Вас персонально поздравила американка Реган Смит. Как это было?

– Да, я был удивлен. Это произошло, когда я сдавал допинг-тест. Следом за мной шла Реган. Когда мы с ней столкнулись взглядами, я думал, что она меня не узнает, но получилось так, что она меня поздравила, сказала, что я молодец. Я тогда просто потерял дар речи, потому что я давно хотел с ней увидеться и даже сфотографироваться, но, если честно, побоялся это сделать. А тут она меня лично поздравила, я был очень рад.

– Как у вас с английским?

– Письменно я могу очень хорошо общаться, а вот разговорный английский у меня немножко хуже. Возможно, переживаю во время общения – не хватает практики. Буду работать над этим, английский язык сейчас неотъемлемая часть, – сказал Лифинцев .