Владимир Сальников: «Опыт выступления пловцов на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов»

Сальников считает, что опыт пловцов на ЧМ будет полезным для других водных видов.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне, принимавшие участие в нейтральном статусе, завоевали шесть золотых медалей.

– Можно сейчас говорить о том, что не только пловцы, но прыгуны в воду и представители нашего синхронного плавания будут на чемпионате мира в Сингапуре?

– Это логичный следующий шаг. Нынешний опыт выступления на чемпионате мира в Будапеште станет полезным для других наших водных видов, которые смогут идти по тому же сценарию по возвращению на международную арену.

– А что с водным поло?

– Пока действуют рекомендации МОК по командным игровым видам спорта. Но сейчас есть возможность по организации товарищеских матчей и турниров со сборными других стран, которые на это готовы. Думаю, это будет первый шаг по нашему возвращению на турниры World Aquatics, – сказал первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников.