Тренер российских синхронисток Покровская: «Мы готовимся к чемпионату мира. Документы пока не подавали, процесс только начался»

Сборная России по синхронному плаванию готовится к чемпионату мира-2025.

Об этом сообщила главный тренер команды Татьяна Покровская . ЧМ по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

«Двери открыты, и мы готовимся к чемпионату мира. Сейчас у нас Кубок федерации будет. Так что работа идет. И да, мы собираемся в Сингапур.

Документы пока не подавали, потому что процесс только начался. Это пока только у пловцов уже случился такой шикарный экспромт с выступлением на чемпионате мира», – рассказала Покровская.

15 декабря в Будапеште завершился ЧМ по плаванию на короткой воде, где россияне выступали в нейтральном статусе.