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Тренер российских синхронисток Покровская: «Мы готовимся к чемпионату мира. Документы пока не подавали, процесс только начался»

Сборная России по синхронному плаванию готовится к чемпионату мира-2025.

Об этом сообщила главный тренер команды Татьяна Покровская. ЧМ по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

«Двери открыты, и мы готовимся к чемпионату мира. Сейчас у нас Кубок федерации будет. Так что работа идет. И да, мы собираемся в Сингапур.

Документы пока не подавали, потому что процесс только начался. Это пока только у пловцов уже случился такой шикарный экспромт с выступлением на чемпионате мира», – рассказала Покровская.

15 декабря в Будапеште завершился ЧМ по плаванию на короткой воде, где россияне выступали в нейтральном статусе.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
logoТатьяна Покровская
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