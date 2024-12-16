Российские синхронистки планируют заявиться на чемпионат мира 2025 года в нейтральном статусе

Российские синхронистки планируют заявиться на ЧМ-2025 в нейтральном статусе.

Об этом рассказала вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина.

«Что касается синхронного плавания, мы обсудили этот вопрос с тренерами сборных. У нас в плане стоит, что наши спортсмены будут заявляться на чемпионат мира в нейтральном статусе.

Этот процесс небыстрый, нужно выполнить ряд условий. Но он уже запущен, и мы начинаем готовиться.

Разрабатываем вопросы допинг-тестирования, определяем календарь мероприятий, в которых спортсмены смогут принять участие в нейтральном статусе», – сказала Брусникина.

Чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.