Российские синхронистки планируют заявиться на чемпионат мира 2025 года в нейтральном статусе
Российские синхронистки планируют заявиться на ЧМ-2025 в нейтральном статусе.
Об этом рассказала вице‑президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Ольга Брусникина.
«Что касается синхронного плавания, мы обсудили этот вопрос с тренерами сборных. У нас в плане стоит, что наши спортсмены будут заявляться на чемпионат мира в нейтральном статусе.
Этот процесс небыстрый, нужно выполнить ряд условий. Но он уже запущен, и мы начинаем готовиться.
Разрабатываем вопросы допинг-тестирования, определяем календарь мероприятий, в которых спортсмены смогут принять участие в нейтральном статусе», – сказала Брусникина.
Чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Р-Спорт
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