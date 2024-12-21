Тренер Лифинцева: «Сейчас будет испытание славой, деньгами, и я помогу Мирону его пройти»

Тренер Мирона Лифинцева рассказала, что поможет пловцу избежать звездной болезни.

Лифинцев завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира на короткой воде.

«Бог нам всегда дает испытание. Сейчас будет испытание славой, деньгами, и я помогу ему его пройти.

Незадолго до отъезда с чемпионата мира я зашла к нему в комнату, а он и Егор Корнев лежат на своих кроватях и отдыхают. Я их спрашиваю: «А вы что лежите, тюбики? Мы собираемся – нам скоро в аэропорт надо». Они отвечают: «Мы не тюбики – мы чемпионы мира».

На это я им сказала: «Это вы вчера были чемпионами мира, а сегодня вы – тюбики и вас ждет черная работа – перед вами никто голову приклонять не собирается». Они других слов от меня и не ожидали.

Аппетит приходит во время еды, чемпионат мира – это не Олимпиада, а все хотят достичь пика, и у Мирона совсем другие цели. Он сам по себе человек очень собранный, уравновешенный, не думаю, что его «попрет», – сказала Ольга Байдалова.

Она отметила, что ее задача заключается не только в том, чтобы научить спортсменов быстро плавать, но и в том, чтобы «сделать из них сильных мужчин».

«Сила нужна не для того, чтобы по башке кому-то дать, сильный мужчина – это тот, кто держит удар и способен защитить свою семью, родных, близких как материально, так и морально и физически. Чтобы они могли достойно пройти любое испытание. Ну а если он свернет – по башке дадим пару разу тяжелыми тренировками», – с улыбкой сказала тренер.

«У нас запрещены слова «устал» и «не могу». Кто и как подготовил Мирона Лифинцева, взявшего 5 золотых на ЧМ