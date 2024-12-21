Тренер Лифинцева: «Сейчас будет испытание славой, деньгами, и я помогу Мирону его пройти»
Лифинцев завоевал пять золотых медалей на чемпионате мира на короткой воде.
«Бог нам всегда дает испытание. Сейчас будет испытание славой, деньгами, и я помогу ему его пройти.
Незадолго до отъезда с чемпионата мира я зашла к нему в комнату, а он и Егор Корнев лежат на своих кроватях и отдыхают. Я их спрашиваю: «А вы что лежите, тюбики? Мы собираемся – нам скоро в аэропорт надо». Они отвечают: «Мы не тюбики – мы чемпионы мира».
На это я им сказала: «Это вы вчера были чемпионами мира, а сегодня вы – тюбики и вас ждет черная работа – перед вами никто голову приклонять не собирается». Они других слов от меня и не ожидали.
Аппетит приходит во время еды, чемпионат мира – это не Олимпиада, а все хотят достичь пика, и у Мирона совсем другие цели. Он сам по себе человек очень собранный, уравновешенный, не думаю, что его «попрет», – сказала Ольга Байдалова.
Она отметила, что ее задача заключается не только в том, чтобы научить спортсменов быстро плавать, но и в том, чтобы «сделать из них сильных мужчин».
«Сила нужна не для того, чтобы по башке кому-то дать, сильный мужчина – это тот, кто держит удар и способен защитить свою семью, родных, близких как материально, так и морально и физически. Чтобы они могли достойно пройти любое испытание. Ну а если он свернет – по башке дадим пару разу тяжелыми тренировками», – с улыбкой сказала тренер.
«У нас запрещены слова «устал» и «не могу». Кто и как подготовил Мирона Лифинцева, взявшего 5 золотых на ЧМ
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