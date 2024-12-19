Тренер Мирона Лифинцева: «У нас есть правило – с недовольными рожами нельзя выходить на бортик. Также нельзя говорить «устал», «не могу». Потому что нет таких слов»

Тренер Мирона Лифинцева рассказала, о чем запрещено говорить во время ее работы.

Лифинцев – пятикратный чемпион мира по плаванию на короткой воде. Он занимается под руководством Ольги Байдаловой .

– Какой след вы бы хотели оставить в российском плавании?

– Надеюсь, я учу детей не только психологии чемпионов и быстрому плаванию. Прежде всего мне хочется, чтобы они были хорошими и человечными людьми. Чтобы их родители и семьи гордились ими. У нас в основном мужская бригада – и вот я стремлюсь, чтобы они становиться сильными мужчинами. Готовыми взять все на себя, способными выдержать любой удар жизни и не сломаться.

– Вот почему у вас в бригаде так мало девушек.

– Да, сложно выдержать.

Еще у нас есть правило: с недовольными рожами нельзя выходить на бортик. Все плохое в жизни оставляешь где-то там.

Также нельзя говорить «устал». Они могут сказать «притомился». Запрещено «не могу». Потому что нет таких слов. Есть только «не хочу» и «не знаю, как сделать».

– А «болит» – можно?

– Болит – иди к врачу. Сильно болит – бросай плавание. Это все, что могу посоветовать. Я их не жалею. Потому что они сразу почувствуют, что можно манипулировать. Жизнь сделала меня такой. Вот эти 90-е научили быть сильной. И я хочу, чтобы у нас была сильная группа, – рассказала Байдалова в интервью Спортсу’’.

«У нас запрещены слова «устал» и «не могу». Кто и как подготовил Мирона Лифинцева, взявшего 5 золотых на ЧМ